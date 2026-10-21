Uno de cada cuatro mayores de 60 años se siente solo incluso estando acompañado, según Fundación Verisure

Segunda edición del Informe Desoledad. - VERISURE

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una de cada cuatro personas mayores de 60 años se siente sola incluso estando acompañada, mientras que el 54% querría relacionarse más con otras personas y el 34% echa en falta tener más personas con las que hablar, según la segunda edición del Informe Desoledad, presentada por Fundación Verisure.

La fundación ha explicado que este estudio, que ha sido presentado este miércoles en Madrid, identifica distintos niveles de vulnerabilidad frente a la soledad no deseada. El 50% de las personas consultadas presenta un riesgo bajo, el 42% un riesgo moderado y el 8% un riesgo alto.

Según los resultados, el 69% de las personas con un riesgo bajo considera que dispone de suficientes personas a las que recurrir, frente al 39% de quienes presentan un riesgo alto. En este último grupo, seis de cada diez cuenta con pocos apoyos o con ninguno.

El 58% de quienes presentan un riesgo bajo afirma realizar actividades que considera significativas, un porcentaje que desciende al 23% entre las personas con un riesgo alto. Asimismo, el 57% de las personas consultadas considera que realizar actividades que le motivan influye positivamente en su bienestar, mientras que el 47% afirma realizar actividades que considera significativas.

Sin embargo, solo el 32% asegura que participa en actividades que le hacen sentir pleno, por lo que participar en actividades y desarrollar un sentimiento de pertenencia no son necesariamente lo mismo.

Otra de las principales conclusiones del informe, que ha analizado a 386 personas mayores de 60 años en todo el territorio nacional, es que sentirse acompañado no siempre significa sentirse realizado. Según los datos presentados, el 42% de las personas participantes echa de menos poder aportar, mientras que el 61% quiere encontrar nuevas formas de sentirse útil.

Junto a la investigación cuantitativa, Fundación Verisure ha desarrollado durante 2026 un programa piloto de acompañamiento con propósito para explorar cómo los intereses personales, la continuidad de los encuentros y la calidad de los vínculos pueden incorporarse a nuevas formas de acompañamiento.

Durante la presentación del informe, la responsable de Fundación Verisure, Teresa Cabezón, ha explicado que 'Desoledad' persigue cuatro objetivos fundamentales: integrar información y conocimiento, sensibilizar a la sociedad, convertirse en un altavoz social y consolidarse como un espacio vivo de participación en el que compartir y aprender conjuntamente.

Cabezón ha detallado que la primera edición de 'Desoledad' permitió comprender mejor la realidad de las personas mayores, mientras que esta segunda edición busca contrastar ese conocimiento y trasladarlo a la práctica.

La responsable de Fundación Verisure ha incidido en que la innovación social está condicionada por otros factores como la salud, la movilidad e incluso el clima, que pueden dificultar los acompañamientos. Por ello, ha defendido la necesidad de desarrollar un modelo flexible, adaptado a la situación de cada persona y que tenga en cuenta las condiciones y los apoyos necesarios.

EL PROPÓSITO, LA CLAVE PARA PREVENIR LA SOLEDAD

La filósofa, investigadora y docente Mercedes López ha reflexionado sobre el propósito a partir de preguntas como para qué estamos aquí y cuál es la finalidad de la vida. En referencia a esta idea, López ha señalado que el propósito no tiene por qué estar vinculado a grandes metas, sino que puede encontrarse en aquello que una persona quiere vivir, descubrir o compartir.

Lo importante, ha argumentado, no es la magnitud de la actividad, sino "el valor y el sentido que tiene para cada persona", ya que contar con algo que está por venir permite mantener una conexión con el futuro.

Por su parte, la terapeuta ocupacional Cristina Alarcón ha destacado el cambio de enfoque que plantea 'Desoledad', basado en pasar de preguntar a las personas mayores qué necesitan a interesarse por lo que quieren hacer. De hecho, el proyecto propone preguntar directamente a las personas mayores qué quieren hacer, qué echan de menos y qué les gustaría recuperar o compartir.

Según ha sostenido, la participación en estas iniciativas repercute en el estado de ánimo de las personas mayores, en su forma de relacionarse con los demás y en su autoestima.

Asimismo, el jefe de División de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia de la Comunidad de Madrid, Alfonso Garza Andrade, ha señalado la importancia de la colaboración público-privada ante las limitaciones presupuestarias para luchar contra la soledad no deseada.

Por su parte, la directora de Comunicación y ESG de Verisure para Iberia, Italia y Latinoamérica y patrona de Fundación Verisure, Laura Gonzalvo, ha destacado el cariño y el compromiso de la entidad con el proyecto, así como la importancia de conectar con los demás y con uno mismo.

La directora de Proyectos Culturales y Relaciones Institucionales del Círculo de Bellas Artes, Pilar García Velasco, ha destacado que este proyecto es "muy importante" para abordar la soledad no deseada, ya que "no es un simple problema privado", sino que "es un síntoma de una soledad cada vez más longeva".

Asimismo, ha defendido el papel del arte y la cultura como refugios y espacios compartidos en los que las personas pueden sentirse acompañadas a través de exposiciones, conferencias y encuentros. "La cultura es una forma de trascenderse y de acompañarse", ha añadido, al tiempo que ha recalcado que el arte "es lo que nos une cuando el mundo nos aísla" y contribuye a promover la salud mental y el envejecimiento activo.

Por último, la CEO de 21gramos y presidenta de Women Action Sustainability (WAS), Marta González Moro, ha agradecido al Círculo de Bellas Artes que haya ofrecido un espacio para "pausar, reflexionar y compartir" sobre cuestiones tan relevantes y actuales como la soledad no deseada.

VOLUNTARIOS Y BENEFICIARIOS

En el acto, también ha intervenido Javier Ruiz, voluntario en la Fundación Verisure, quien ha asegurado que las personas mayores son "el motor" de su vida y que le aportan mucho más de lo que él considera que les aporta a ellas. Asimismo, ha animado a otras personas a participar en iniciativas de voluntariado y ha destacado el ejemplo de Ludi, la señora a la que acompaña, de quien ha aprendido "las ganas de vivir".

Marían Carrillo, jubilada participante en la presentación, ha relatado cómo el final de una etapa marcada por el trabajo y los cuidados permite disponer de más tiempo para uno mismo, pero también obliga a preguntarse qué actividades resultan satisfactorias. En este sentido, ha destacado la oportunidad de desarrollar habilidades que ya tenía, recuperar intereses e ilusionarse con cosas sencillas.

Con esta segunda edición, Fundación Verisure continúa avanzando desde el conocimiento hacia la acción, con el foco puesto en la prevención y en las condiciones que permiten a las personas mayores mantener vínculos significativos, autonomía y proyectos propios a lo largo de las distintas etapas de la vida.