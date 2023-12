Beneficios del suplemento de extracto de cacao en personas mayores

Archivo - Cacao natural. - HIPHOTO39 - FOTOLIA / HI PHOTO - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio de la cognición en un ensayo aleatorizado, conocido como Estudio de Resultados de Suplementos y Multivitaminas del Cacao (COSMOS), sugiere que tomar suplementos de extracto de cacao que contengan 500 mg al día de flavanoles de cacao tuvo beneficios cognitivos para los adultos mayores que tenían una dieta habitual de menor calidad en el momento de inscribirse en el estudio.

Sin embargo, no se encontraron beneficios cognitivos entre los participantes que ya tenían patrones dietéticos saludables al inicio del estudio, según publican los investigadores en 'The American Journal of Clinical Nutrition'.

El estudio, realizado por investigadores del Mass General Brigham de Estados Unidos incluyó a 573 adultos mayores que se sometieron a pruebas cognitivas detalladas en persona.

Los resultados de las evaluaciones neuropsicológicas detalladas realizadas a lo largo de dos años mostraron que la administración diaria de suplementos de extracto de cacao, en comparación con placebo, no aportaba beneficios generales para la función cognitiva global o específica de un dominio.

Sin embargo, los análisis secundarios mostraron que los participantes con una dieta de mala calidad obtenían beneficios cognitivos al tomar el suplemento de extracto de cacao.

Los resultados de este estudio, realizado con participantes en el COSMOS que se presentaron en persona para someterse a pruebas cognitivas detalladas, concuerdan con los de un estudio anterior en el que se utilizó una evaluación cognitiva a través de Internet para un grupo de participantes en el COSMOS reclutados por separado.

COSMOS es un ensayo clínico a gran escala y a largo plazo iniciado por investigadores y dirigido por el Brigham and Women's Hospital. Se inscribieron más de 21.000 mujeres y hombres mayores de todo Estados Unidos para participar en este estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, con el fin de comprobar si la ingesta diaria de suplementos de un extracto de cacao o de un multivitamínico común reduce el riesgo de padecer cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, cáncer y otros problemas de salud importantes.