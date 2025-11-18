Aumentar las medidas de higiene reduce un 27% las infecciones del tracto urinario en residencias de ancianos

El responsable científico del proyecto IMAGINE, Carl Llor (izquierda), y la economista de la salud y profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Laura Vallejo (derecha). - PROYECTO IMAGINE

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El aumento de las medidas de higiene permite reducir en un 27 por ciento la cifra de casos de infecciones del tracto urinario en residencias de ancianos, según los resultados del proyecto IMAGINE, implementado en más de 100 centros en ocho países de la Unión Europea (UE) entre 2023 y 2025.

"El tercer objetivo, que para mí y para cualquier clínico es el más importante, es que disminuía un 27 por ciento en el segundo registro el número de infecciones urinarias", ha declarado el médico de familia del IDIAP Jordi Gol y responsable científico del proyecto IMAGINE, Carl Llor, durante una rueda de prensa.

La reducción de estas infecciones también se traduce en un menor número de residentes expuestos a antibióticos, algo "muy importante" para reducir la posibilidad de generar resistencias antimicrobianas, ha expuesto durante el Día Europeo para el Uso Responsable de los Antibióticos.

Durante el proyecto se ha buscado disminuir precisamente el uso de este tipo de medicamentos en las infecciones del tracto urinario, y se ha logrado pasar del 52,9 por ciento en el primer registro al 46,1 por ciento en el segundo. En España, el uso inapropiado de antibióticos ha bajado un del 26,6 por ciento al 13,3 por ciento.

"Esto significa también menos efectos secundarios. Estos pacientes presentan muchas comorbilidades, presentan un estado inmunitario deficitario y cualquier fármaco que usan puede ser de contraproducente, y más los antibióticos", ha añadido Llor.

Las auditorías realizadas han demostrado mejoras en 17 de los 29 indicadores de prevención y control de infecciones incluidos en la iniciativa, entre los que se encuentran el uso adecuado de delantales limpios en cada procedimiento, y una mayor adherencia a la higiene de manos con desinfectantes durante la manipulación de sondas urinarias.

Las principales mejoras observadas tienen que ver con la conexión de la sonda urinaria desinfectada, en las instrucciones visibles para el lavado de manos o la no utilización de joyas ni accesorios en manos o muñecas.

"Hemos comprobado que intervenciones simples, bien estructuradas y basadas en la evidencia pueden generar cambios clínicos medibles en un entorno complejo como las residencias de mayores. Los resultados confirman que combinar auditoría, formación y comunicación mejora la seguridad del paciente y optimiza el uso de antibióticos sin requerir de una gran inversión", ha subrayado el especialista.

AHORROS EN LOS SISTEMAS SANITARIOS

Tras obtener estos datos en Dinamarca, España, Grecia, Hungría, Lituania, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia, los expertos han realizado un análisis económico sobre los posibles ahorros asociados a la reducción de infecciones del tracto urinario en residencias de mayores que se producirían si se implementan en la UE estas intervenciones.

La economista de la salud y profesora titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Laura Vallejo, ha expuesto que la evidencia "es clara" y que estas intervenciones son rentables tanto a nivel sanitario como económico.

"Los beneficios no se limitan al corto plazo: una reducción sostenida de las infecciones urinarias implica menos hospitalizaciones, menor consumo de antibióticos a medio plazo y menor resistencia bacteriana", ha afirmado Vallejo.

A nivel europeo, el coste estimado de aplicarlas sería de 50 millones de euros, y permitirían ahorrar 150 millones de euros, lo que también permitiría pasar de dos millones de infecciones del tracto urinario anuales en residencias a 544.000 casos. El coste de intervención por residente se estima en unos 14 euros, cuando el de tratar un caso de este tipo es de unos 332 euros.

En España, el coste de implementación está previsto en 4,6 millones de euros, evitando 117.000 infecciones anuales y ahorrando al sistema unos 34,5 millones de euros.