Un análisis de sangre avisa años antes del Alzheimer en adultos de 50 años: cuándo estará disponible

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MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La patología de la enfermedad de Alzheimer comienza años antes de que aparezcan los síntomas. Detectar la enfermedad a tiempo permite a los pacientes identificar factores de riesgo modificables y, posiblemente, buscar otro tipo de atención médica.

La medicina preventiva acaba de dar un paso de gigante en la detección precoz de la demencia. Investigadores liderados por la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) han identificado biomarcadores sanguíneos de la enfermedad de Alzheimer que se correlacionaban con leves diferencias cognitivas en adultos de mediana edad sin demencia.

El estudio, publicado en 'The Lancet' y financiado principalmente por los Institutos Nacionales de Salud (NIH), también revela que estos biomarcadores, que miden la proteína tau y la placa amiloide, se asociaban con una mayor probabilidad de deterioro cognitivo en estos participantes.

Los investigadores descubrieron que el 6% de los 1.350 participantes, con edades comprendidas entre los 53 y los 69 años, presentaban niveles elevados de amiloide y tau en sangre, características distintivas de la enfermedad de Alzheimer. Estas proteínas se asociaron con puntuaciones más bajas en dos áreas cognitivas clave.

EL 40% DE LOS CASOS DE DEMENCIA PODRÍAN RETRASARSE

La autora principal, la doctora Kristine Yaffe, vicepresidenta del Departamento de Psiquiatría y Ciencias del Comportamiento de la UCSF señala que hasta el 40% de los casos de demencia podrían retrasarse o prevenirse abordando estos factores de riesgo.

La lentitud en la velocidad de procesamiento y la función ejecutiva pueden ser los primeros signos. Al inicio del estudio, los participantes con biomarcadores elevados presentaban velocidades de procesamiento más bajas (la capacidad de responder rápidamente a información cambiante, como señales de tráfico o conversaciones) y una función ejecutiva más baja, que implica planificar, organizar y mantener el rumbo, y que se utiliza en tareas como elaborar un horario o gestionar las finanzas.

Al ser evaluados cinco años después, el grupo con niveles elevados de biomarcadores presentaba entre 2,5 y 4 veces más riesgo de un deterioro rápido de la memoria verbal y entre 3 y 4 veces más riesgo de un deterioro rápido de la velocidad de procesamiento, lo que indica una mayor probabilidad de desarrollar Alzheimer.

Los participantes eran afiliados de larga duración del estudio multicéntrico CARDIA. Aproximadamente el 58% eran mujeres; el 45% eran negros y el resto eran blancos.

A diferencia de los métodos ampliamente disponibles para detectar tau y amiloide, como las tomografías cerebrales o los análisis de líquido cefalorraquídeo, los análisis de sangre son económicos y no invasivos.

Actualmente están aprobados por la Agencia Nortemericanoa del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) para pacientes con síntomas, pero eventualmente podrían incluir a aquellos asintomáticos. Estas pruebas de sangre deben usarse con precaución, destaca Yaffe.

"Existe la posibilidad de falsos positivos y solo se pueden usar para la enfermedad de Alzheimer, no para otras demencias, lo que significa que abarcan entre el 60% y el 70% de todos los casos de demencia", finaliza Yaffe.

"Pero para algunas personas que descubren que tienen los biomarcadores, las pruebas podrían abrir una oportunidad para iniciar intervenciones que podrían retrasar la aparición del Alzheimer", afirma.

¿CUÁNDO LLEGARÁ AL MERCADO?

Aunque estos análisis de sangre ya están aprobados en Estados Unidos para pacientes con síntomas de deterioro cognitivo, los investigadores creen que en el futuro también podrían utilizarse en personas sin síntomas para detectar de forma precoz el riesgo de desarrollar Alzheimer.

No obstante, los expertos insisten en que todavía se necesitan más estudios antes de extender su uso de manera generalizada, especialmente por el riesgo de falsos positivos y porque estas pruebas no detectan todos los tipos de demencia.