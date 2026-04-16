Un análisis de 17 ensayos concluye que los fármacos contra el Alzheimer basados en beta-amiloide no mejoran la cognición

Archivo - Alzheimer disease as a neuropathology memory loss due to brain degeneration and decline as a surreal medical neurology illness concept. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las personas con enfermedad de Alzheimer presentan altos niveles de una proteína conocida como beta-amiloide en el cerebro, detectable antes de que aparezcan los síntomas, pero su papel en la progresión de la enfermedad es incierto. Se han desarrollado fármacos para eliminar estas proteínas del cerebro, bajo la teoría de que esto prevendría o ralentizaría la progresión de la enfermedad.

QUÉ SE HA ANALIZADO Y POR QUÉ ES RELEVANTE

La nueva revisión examinó datos de 17 ensayos clínicos con un total de 20.342 participantes, todos ellos centrados en el impacto de los fármacos anti-amiloides en personas con deterioro cognitivo leve o demencia leve debida a la enfermedad de Alzheimer. Los defensores de estos fármacos han teorizado que serían más eficaces en estas etapas tempranas, antes de que la enfermedad haya progresado.

La investigación reveló que los efectos absolutos de los fármacos anti-amiloides sobre el deterioro cognitivo y la gravedad de la demencia eran inexistentes o insignificantes, situándose muy por debajo de los umbrales establecidos para la diferencia mínima clínicamente importante.

"Lamentablemente, la evidencia sugiere que estos fármacos no tienen un efecto significativo en los pacientes", subraya el autor principal, Francesco Nonino, neurólogo y epidemiólogo del Instituto de Ciencias Neurológicas IRCCS de Bolonia.

"Existe ahora un conjunto convincente de evidencia que converge en la conclusión de que no hay un efecto clínicamente significativo. Si bien los primeros ensayos mostraron resultados estadísticamente significativos, es importante distinguir entre esto y la relevancia clínica. Es común que los ensayos encuentren resultados estadísticamente significativos que no se traduzcan en una diferencia clínica significativa para los pacientes", señala.

RESULTADO CLAVE: SIN MEJORAS CLÍNICAMENTE RELEVANTES

Además de la ausencia de efectos clínicamente significativos, la revisión halló que los fármacos anti-amiloides probablemente aumentan el riesgo de inflamación y hemorragia cerebral. Esto se observó en las tomografías cerebrales sin síntomas aparentes en la mayoría de los pacientes, aunque los efectos a largo plazo siguen siendo inciertos, ya que la notificación de los síntomas fue inconsistente en los distintos ensayos.

Con base en la evidencia, los autores concluyen que es improbable que los futuros ensayos dirigidos a la eliminación del péptido beta-amiloide aporten un beneficio claro a los pacientes. Si bien estos fármacos logran eliminar las proteínas amiloides del cerebro, esto no se traduce en un beneficio clínico significativo. Recomiendan que la investigación futura sobre el tratamiento del Alzheimer se centre en otros mecanismos, y que se estén realizando numerosos estudios en otras direcciones.

"Atiendo a pacientes con Alzheimer en mi consulta todas las semanas y desearía poder ofrecerles un tratamiento eficaz", afirma el autor principal, Edo Richard, profesor de Neurología en el Centro Médico Universitario de Radboud.

"Los fármacos aprobados actualmente ofrecen cierto beneficio a algunos pacientes, pero sigue existiendo una gran necesidad de tratamientos más eficaces. Lamentablemente, los fármacos anti-amiloides no ofrecen esta solución y conllevan riesgos adicionales. Dada la ausencia de correlación entre la eliminación del amiloide y el beneficio clínico, debemos explorar otras vías para abordar esta devastadora enfermedad", afirma.