El Alzheimer no avanza igual a todas las edades: los pacientes jóvenes acumulan más proteína tau

Archivo - Una de cada tres personas será diagnosticada de Alzheimer - UNIVERSIDAD DE LANCASTER - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Alzheimer no avanza igual en todas las edades. Las personas que desarrollan la enfermedad antes de los 65 años presentan una mayor acumulación de la proteína tau tóxica en el cerebro y un ritmo más rápido de expansión que quienes reciben el diagnóstico a edades más avanzadas, según un estudio que apunta a diferencias importantes en la biología de la enfermedad.

Al comparar las tomografías por emisión de positrones (PET) entre pacientes jóvenes y mayores con enfermedad de Alzheimer, investigadores de la Universidad de California San Francisco (Estados Unidos) han descubierto diferencias clave en la biología de la enfermedad entre estos grupos de edad.

Su análisis, publicado en 'Science Translational Medicine' incluyó datos de imágenes de 601 participantes. De esta forma, mostró que los pacientes con enfermedad de inicio temprano presentan una acumulación más grave de la proteína tau tóxica, lo que proporciona datos cruciales para guiar futuros diseños de ensayos y estrategias de tratamiento.

Aunque la enfermedad de Alzheimer suele aparecer después de los 65 años, una minoría de pacientes la desarrolla antes. Los pacientes con casos de inicio temprano tienden a mostrar síntomas diferentes, y los estudios sugieren que también exhiben patrones distintos en la acumulación de proteínas relacionadas con la enfermedad, como la tau y la beta-amiloide.

Estas diferencias podrían tener implicaciones para futuras investigaciones sobre diagnósticos, biomarcadores y respuesta al tratamiento, por lo que los investigadores se propusieron investigarlas en detalle.

LOS PACIENTES MÁS JÓVENES ACUMULAN TAU MÁS RÁPIDO Y EN MÁS ÁREAS DEL CEREBRO

Para ello, examinaron las tomografías PET de tau en una cohorte de 390 individuos con enfermedad de Alzheimer de inicio temprano (menores de 65 años) y una cohorte de 211 personas con enfermedad de inicio tardío (mayores de 65 años). En comparación con los pacientes de mayor edad, los más jóvenes presentaban una mayor carga de proteína tau al inicio de la enfermedad, y sus niveles aumentaron más rápidamente con el tiempo en una zona más extensa del cerebro.

El grupo de inicio temprano también mostró una correlación más fuerte en sus exploraciones entre la acumulación de tau, la acumulación de proteína beta-amiloide y un deterioro cognitivo más generalizado.

"Un mayor conocimiento de las similitudes y diferencias en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer en todo el espectro de edades nos permitirá identificar los enfoques terapéuticos óptimos", concluyen los investigadores.