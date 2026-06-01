Alzheimer: descubren un nuevo método que detecta el doble de casos antes de los síntomas

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MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una nueva prueba de neuroimagen puede detectar una característica clave de la enfermedad de Alzheimer antes de que aparezcan los síntomas y antes que el método que se utiliza actualmente en la práctica clínica en Estados Unidos y Europa, según informan investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos) en 'The Lancet'.

El equipo de investigación comparó la capacidad de dos marcadores (compuestos que se adhieren a las proteínas y se iluminan en las tomografías cerebrales) para detectar los ovillos de proteína tau asociados al Alzheimer. Los resultados sugieren que la elección de los marcadores de tau utilizados para la tomografía por emisión de positrones (PET) no invasiva en el diagnóstico del Alzheimer puede influir en quién da positivo y en la detección de la enfermedad y la elegibilidad para el tratamiento.

"La proteína tau es la molécula biológica más estrechamente relacionada con los síntomas y el deterioro futuro", comenta el autor principal, el doctor Tharick Pascoal, profesor asociado de psiquiatría y neurología en la Universidad de Pittsburgh y neurólogo conductual en UPMC.

Si podemos detectar la proteína tau antes y determinar su estadio con mayor precisión, podremos tomar mejores decisiones sobre quién se encuentra realmente en la trayectoria del Alzheimer, lo cual es importante para los ensayos clínicos actuales y podría influir en la toma de decisiones clínicas a medida que surjan nuevas terapias.

Un creciente número de estudios, incluidos los realizados en Pitt y UPMC, apunta a la importancia de la patología tau en el inicio de la cascada de cambios patológicos cerebrales asociados con la enfermedad de Alzheimer. Si bien muchas personas que presentan signos de otro precursor del Alzheimer, la patología amiloide, en su cerebro no desarrollan demencia asociada al Alzheimer, la presencia de cúmulos de tau junto con placas amiloides parece crear un entorno propicio para que se produzcan cambios patológicos posteriores.

Por ello, la detección temprana y precisa de la proteína tau puede ser fundamental para identificar a las personas que probablemente se beneficien de un tratamiento anti-amiloide, o para evitar procedimientos costosos y engorrosos en personas que tienen pocas probabilidades de desarrollar síntomas conductuales de la enfermedad de Alzheimer.

Para comparar la efectividad de los trazadores de tau, el equipo de investigación con sede en Pittsburgh coordinó un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó a 775 participantes, de los cuales 682 completaron todos los procedimientos del estudio. En una comparación directa, los participantes se sometieron a exploraciones PET de tau pareadas, una con el trazador estándar Flortaucipir y la otra con MK6240, un trazador más reciente utilizado principalmente en ensayos clínicos. Los participantes también recibieron una exploración PET de amiloide-B y evaluaciones cognitivas detalladas en un plazo de 45 días.

El coautor principal, Guilherme Povala, investigador postdoctoral en Pitt, afirmó que el diseño de comparación directa fue esencial para una comparación justa. "Dado que los participantes recibieron ambas exploraciones con trazadores en un corto período de tiempo, estamos observando el mismo momento en el curso de la enfermedad, por lo que las diferencias que vemos reflejan los trazadores, no los cambios a lo largo del tiempo", explica Povala.

MK6240 detectó la positividad de tau con mayor frecuencia que Flortaucipir. En participantes con amiloide-B positivo y sin deterioro cognitivo, MK6240 identificó más del doble de casos positivos de tau que Flortaucipir (15% frente a 6%), lo que corresponde a 23 casos adicionales por cada 100. Entre los participantes con deterioro cognitivo, MK6240 también identificó una mayor afectación de tau que Flortaucipir (28% frente a 16%), lo que corresponde a 15 casos adicionales de deterioro cognitivo leve y 21 casos adicionales de demencia por cada 100 personas analizadas.

"Por lo general, las personas buscan evaluación médica debido a problemas de memoria u otros síntomas", enfatiza la coautora principal, Bruna Bellaver, profesora asistente de investigación en psiquiatría en Pitt. "La PET de tau es una herramienta que puede ayudar a los médicos a determinar la etapa biológica de la enfermedad y a tomar decisiones más fundamentadas".

Este estudio se basa en un programa de investigación lanzado en 2021, cuando científicos de Pitt recibieron más de 40 millones de dólares durante cinco años de los Institutos Nacionales de Salud para comparar directamente diferentes marcadores de tau y mejorar la forma en que se mide la biología del Alzheimer en entornos clínicos y de investigación.

MK6240 aún no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) para su uso clínico rutinario. Flortaucipir está aprobado por la FDA para la detección de patología tau avanzada.