Archivo - Alzheimer disease as a neuropathology memory loss due to brain degeneration and decline as a surreal medical neurology illness concept. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 23 (EUROPA PRESS)

Un nuevo estudio del Instituto Buck para la Investigación sobre el Envejecimiento (Estados Unidos), publicado en 'Nature', demuestra que el hipotálamo no es un mero espectador en la enfermedad de Alzheimer. Sus centros de control circadiano y metabólico muestran cambios específicos relacionados con la edad en el volumen y la actividad genética en las primeras etapas de la enfermedad.

La enfermedad de Alzheimer es bien conocida como una enfermedad de la memoria. Pero mucho antes de que la memoria se desvanezca, muchos pacientes tienen problemas para dormir, pierden sus ritmos diarios y presentan cambios en el metabolismo y las hormonas del estrés. Todas estas funciones están reguladas por el hipotálamo, una estructura ubicada en la base del cerebro.

"La mayor parte de lo que sabemos sobre el Alzheimer proviene del hipocampo y la corteza, porque es ahí donde se organiza y reside la memoria", apunta la autora principal, Ashley Webb, doctora y profesora asociada de la Universidad de Bucks.

Sin embargo, los pacientes y sus familias suelen reportar trastornos del sueño, cambios en el apetito o respuestas diferentes al estrés, además de alteraciones en la memoria.

Tras señalar que estudios recientes incluso sugieren que cambios como las alteraciones circadianas pueden preceder al desarrollo de otros síntomas clínicos comunes, Webb añade: "Queríamos observar directamente la parte del cerebro que controla esas funciones, y hacerlo con la resolución suficiente para ver qué células cambian con la edad y en la enfermedad".

El hipotálamo desempeña un papel vital en el mantenimiento del equilibrio fisiológico; regula diversas funciones corporales como la temperatura, los ritmos del sueño, el hambre, la sed y la liberación de hormonas. Esta estructura en forma de almendra, situada sobre el paladar, está compuesta por numerosas subáreas especializadas llamadas núcleos.

Cada núcleo cumple una función diferente: el núcleo supraquiasmático (NSQ) es el reloj biológico principal del cuerpo, el núcleo arqueado regula el apetito y el equilibrio energético, y así sucesivamente. Se sabe muy poco sobre cómo cambian estos núcleos individuales y sus tipos celulares durante el envejecimiento humano y en la enfermedad de Alzheimer. El equipo de Webb se propuso llenar ese vacío de conocimiento.

El equipo creó un recurso llamado HypoAD, que está disponible para la comunidad investigadora, combinando dos tipos de medición muy diferentes. Por un lado, imágenes cerebrales. Utilizando resonancias magnéticas de 458 adultos vivos y un atlas de alta resolución, los investigadores midieron el volumen de 13 subregiones hipotalámicas distintas. Los participantes fueron agrupados según su estado cognitivo y los niveles de beta-amiloide, la proteína que forma las placas en la enfermedad de Alzheimer.

Por otro lado, el equipo secuenció aproximadamente 614.000 células individuales de tejido hipotalámico post mortem. Entre los donantes se incluyeron siete personas con Alzheimer en etapa temprana, siete controles sanos de edad similar y tres personas más jóvenes a partir de datos publicados. Este método muestra qué genes se activan en cada célula, lo que permite rastrear los cambios hasta tipos celulares y funciones celulares específicas.

Los investigadores validaron sus hallazgos comparándolos con mediciones de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, un conjunto de datos de la corteza prefrontal de aproximadamente 800 donantes, mapas espaciales de expresión genética y un modelo de ratón de la enfermedad de Alzheimer.

"Ningún método por sí solo puede responder a esta pregunta", comenta en doctor Manu Goyal, coautor principal y director de los laboratorios de neuroimagen de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis, Misuri.

"La resonancia magnética puede revelar lo que ocurre en personas vivas, pero su resolución es limitada. La secuenciación de células individuales revela lo que ocurre dentro de cada tipo de célula, pero requiere tejido real. El objetivo era combinarlas para poder observar aspectos que ninguna de las dos técnicas podría mostrar por sí sola", concluye.