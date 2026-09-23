¿Por qué algunas personas envejecen de forma distinta? La genética y el ambiente dejan huellas moleculares

Archivo - Mujer mayor oliendo flores en el campo. - WAVEBREAKMEDIA/ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo estudio, dirigido por investigadores del King's College de Londres (Reino Unido) ha realizado el estudio molecular más completo sobre el envejecimiento realizado hasta la fecha, demostrando por primera vez que los factores genéticos y las influencias ambientales interactúan continuamente a lo largo de la vida de una persona.

En concreto, el estudio, publicado en la revista 'Science', observó cómo múltiples variantes genéticas influyen en la forma en que un individuo envejece.

Los cambios moleculares asociados al envejecimiento son mucho más singulares de lo que se pensaba, lo que significa que dos personas sanas de la misma edad pueden experimentar procesos de envejecimiento significativamente diferentes.

En este contexto, los investigadores encontraron diferentes patrones de cambio entre los participantes con un gen vinculado al envejecimiento cardíaco (CXCL9). También observaron que los niveles del gen supresor de tumores Proteína Tumoral P53 (TP53) disminuían en ciertos individuos a medida que envejecían, lo que podría alterar su riesgo de cáncer.

Estos cambios biológicos pueden indicar exposiciones ambientales específicas o revelar una predisposición genética subyacente a la enfermedad. Identificar a las personas con mayor riesgo ofrece oportunidades futuras para intervenciones sanitarias más tempranas y específicas.

EL ENVEJECIMIENTO NO SIGUE EL MISMO CAMINO EN TODAS LAS PERSONAS

Es importante destacar que la investigación también subraya las correlaciones entre la exposición a factores ambientales, como las fluctuaciones en los niveles sanguíneos de PFAS, comúnmente denominados "sustancias químicas persistentes", y la evolución de los perfiles moleculares a lo largo del tiempo. Esto pone de manifiesto cómo las medidas de salud pública dirigidas a los riesgos ambientales pueden tener repercusiones a nivel molecular.

El envejecimiento molecular implica la acumulación progresiva de daño celular, junto con cambios químicos en moléculas clave como el ADN, las proteínas y los lípidos. Con el tiempo, esta progresión conlleva un deterioro gradual de la función tisular, una mayor vulnerabilidad física y un mayor riesgo de padecer afecciones relacionadas con la edad, como cáncer, así como trastornos cardiometabólicos y neurodegenerativos.

Comprender cómo se produce el envejecimiento a nivel molecular es vital para prevenir o incluso revertir diversas enfermedades relacionadas con la edad, así como para aumentar la longevidad.

"En lugar de existir un único mapa molecular del envejecimiento, nuestro estudio demuestra que las personas siguen trayectorias biológicas distintas. Dos personas sanas de la misma edad pueden envejecer de maneras sorprendentemente diferentes a nivel molecular. Esto abre la posibilidad de desarrollar enfoques mucho más personalizados para predecir el riesgo de enfermedades y mantener la salud a medida que envejecemos", señala la doctora Julia El-Sayed Moustafa, investigadora del King's College de Londres y primera autora del estudio.

OCHO AÑOS DE SEGUIMIENTO REVELAN TRAYECTORIAS MOLECULARES DISTINTAS

Durante ocho años, el equipo midió repetidamente los niveles de ARN en sangre, la actividad de aproximadamente 16.000 genes y cientos de metabolitos en los mismos 335 individuos del estudio TwinsUK, creando así uno de los estudios multiómicos a largo plazo más detallados sobre el envejecimiento saludable hasta la fecha. Descubrieron que algunos participantes del estudio presentaban cambios moleculares marcadamente diferentes, e incluso opuestos en ocasiones.

Los patrones de envejecimiento no fueron uniformes en todo el sistema inmunitario, que es clave en el proceso de envejecimiento: los cambios moleculares a lo largo del tiempo difirieron entre las células inmunitarias innatas y adaptativas. Las células inmunitarias innatas constituyen la primera línea de defensa, rápida y con la que nacemos, mientras que la inmunidad adaptativa es una respuesta inmunitaria más lenta que desarrolla memoria inmunológica con el tiempo.

La profesora Kerrin Small, catedrática de Genómica en el King's College de Londres, agrega: "Nuestros hallazgos sugieren que el envejecimiento humano a nivel molecular no es un proceso uniforme, sino dinámico y dependiente del entorno".

"Comprender las trayectorias individuales del envejecimiento molecular podría ayudar a distinguir el envejecimiento saludable de las primeras etapas de la enfermedad e identificar oportunidades para intervenciones más tempranas y personalizadas. Nuestro estudio podría servir de guía para la medicina de precisión", concluye.