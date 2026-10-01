Archivo - Baviera recuerda que el 90% de los mayores de 65 años padece algún problema de salud visual - ISTOCK - Archivo

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía oftalmológica Baviera ha recordado que el 90 por ciento de las personas mayores de 65 años padece algún problema de salud visual, según muestra su último 'Estudio de la Visión en España', que pone de manifiesto el impacto del envejecimiento sobre la salud visual.

El trabajo, expuesto con motivo de la celebración, este jueves, 1 de octubre, del Día Internacional de las Personas Mayores, ahonda en el hecho de que la edad es uno de los principales factores de riesgo para la aparición de algunas enfermedades oculares, como las cataratas, que pueden comprometer seriamente la visión a partir de los 65 años.

Por ello, y debido a que las cataratas afectan al 12 por ciento de las personas en edad de jubilación, según la investigación, Baviera ha incidido en la importancia de realizar revisiones visuales periódicas para detectar de forma precoz posibles alteraciones y, en caso necesario, iniciar cuanto antes un tratamiento y seguimiento adecuados.

"Las cataratas forman parte del proceso natural de envejecimiento, aunque determinados factores pueden favorecer su aparición o acelerar su evolución", ha explicado al respecto el oftalmólogo cofundador de la entidad, el doctor Fernando Llovet, quien ha añadido que, "por eso, es recomendable usar gafas de sol para proteger los ojos de la radiación ultravioleta".

Además, ha afirmado que es necesario "evitar el tabaco, mantener una alimentación equilibrada (evitando el exceso de azúcares y alimentos ultraprocesados) y proteger los ojos frente a traumatismos (especialmente en aquellas actividades que puedan implicar golpes o lesiones oculares)". Todo ello para proteger el cristalino, la lente natural del ojo que permite enfocar los objetos y facilita el paso de la luz, una de las estructuras más sensibles al envejecimiento.

SEÑALES QUE PUEDEN ALERTAR DE LA APARICIÓN DE CATARATAS

En cuanto a las señales que pueden alertar de la aparición de cataratas, estas son notar la visión borrosa o nublada y tener dificultades para percibir los colores, viéndolos más amarillentos. Es habitual, asimismo, experimentar una mayor sensibilidad a la luz o no ver bien de noche o en situaciones con poca iluminación; además de que puede ser un síntoma experimentar cambios en la graduación.

No obstante, a medida que las cataratas avanzan, pueden provocar un deterioro importante de la visión y repercutir directamente en la calidad de vida. Según el 'Estudio de la Visión en España', las actividades en las que los afectados notan más las limitaciones son la lectura, el uso de dispositivos electrónicos y la conducción, mientras que la edad media a la que suelen detectarse es de 59 años, para lo que la única manera es un examen oftalmológico.

"La única alternativa efectiva de tratamiento para este problema visual es la quirúrgica", ha continuado Llovet, al tiempo que ha declarado que "en este procedimiento se extrae el cristalino envejecido mediante el uso de ultrasonidos y se sustituye por una lente intraocular artificial que hace su misma función de forma duradera y sin perder transparencia".

Al hilo, ha explicado que "la operación generalmente se realiza bajo anestesia tópica (con gotas), es ambulatoria, dura aproximadamente 10 minutos y la incisión para extraer el cristalino e implantar la lente es de apenas unos milímetros, por lo que las suturas no son necesarias". "El postoperatorio es muy llevadero y los pacientes notan una gran mejoría en su calidad de vida", ha sostenido sobre una intervención a la que se ha sometido el 21 por ciento de las personas a partir de los 65 años.

Por tanto, y contrariamente a la creencia popular, no es necesario esperar a que las cataratas 'maduren' para operarlas, sino que lo conveniente es una intervención de forma más temprana, cuando el paciente ya sienta que la pérdida de agudeza visual le resulta incómoda en su vida diaria. De cualquier forma, gracias a las lentes intraoculares multifocales se pueden tratar otros defectos visuales que pudiera sufrir el paciente, como la presbicia (vista cansada), la miopía, la hipermetropía y/o el astigmatismo.