El 85% de europeos ve el envejecimiento como reto para la sostenibilidad del sistema sanitario, según Cetelem

Archivo - Varias personas en un parque, a 17 de septiembre de 2025. - DAVID ZORRAKINO / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El envejecimiento de la población en Europa se ha convertido en un "verdadero desafío socioeconómico" para el 85% de los ciudadanos, quienes muestran una especial preocupación por la sostenibilidad y el mantenimiento del sistema sanitario ante este choque demográfico, según el estudio 'Consumo Europa 2026' del Observatorio Cetelem.

Esta investigación, que analiza la situación de diez países europeos (Alemania, Bégica, España, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suecia), revela, también, que el estado de ánimo general de la población ante las crisis internacionales se mantiene estable con una nota media de 5,2 sobre 10, destacando Suecia y Polonia como los países más optimistas con un 5,9 y un 5,8.

Por el contrario, los ciudadanos de Francia y Rumanía se sitúan como los más pesimistas del continente al registrar una puntuación media de 4,7. Por su parte, España se sitúa muy cercana a la media con un 5,3.

Cuando se evalúa la situación puramente personal, la tendencia cambia considerablemente, al subir casi un punto hasta el 6,1, siendo los británicos y belgas los más optimistas con un 6,5. En este aspecto, España iguala la media europea, mientras que Rumanía repite como el país más pesimista con un 5,7 y los ciudadanos franceses alcanzan una valoración de 6 puntos.

Esta valoración individual coincide con una menor percepción de que los ingresos propios son inferiores a la media, aunque los ciudadanos siguen siendo cautelosos con sus finanzas. De hecho, solo una cuarta parte considera que su situación financiera es mejor a la de la mayoría, mostrándose los españoles, rumanos, suecos y franceses como los más críticos.

EL TEMOR A LA INFLACIÓN COEXISTE CON UNA MAYOR INTENCIÓN DE GASTO

Por otro lado, aunque la inflación real se ha estabilizado en torno al 2% anual en Europa, el fantasma de la subida de precios sigue presente en la mente del 88% de los consumidores (+2 puntos porcentuales). Esta desconexión se hace evidente en España e Italia, donde la población tiene una fuerte percepción de encarecimiento a pesar de que la inflación en ambos países está controlada.

De cara al año 2026, el 45% de los encuestados afirma tener intención de aumentar sus gastos de consumo, una previsión que lidera España con un 47% frente a las bajadas de Francia (-1 punto), Italia (-1 punto) y Rumanía (-3 puntos).

Sin embargo, el deseo de ahorrar es todavía mayor, ya que el 56% de los europeos planea aumentar sus ahorros este año, registrándose las tasas más altas de intención de ahorro en Polonia, Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suecia, mientras que Alemania, Francia y Suecia presentan las tasas de ahorro real más elevadas.

En cuanto al comportamiento de los mayores de 60 años, el informe detecta una clara tendencia de consumo en forma de campana en todos los países, demostrando que a mayor edad se produce un menor gasto. No obstante, los séniors priorizan el confort y el 91% admite que se da "un gusto" ocasionalmente, frente al 83% de los menores de 60 años.

En relación con el consumo, los séniors son los que prestan más atención al precio y la calidad de los productos que desean comprar. También son más propensos al consumo sostenible, ya que, según el análisis, 1 de cada 3 personas mayores prefieren reparar un producto antes que comprar uno nuevo.

LA BRECHA DIGITAL PERSISTE A PESAR DEL AVANCE DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En el plano digital, se evidencia una brecha tecnológica, dado que el 26% de los mayores de 60 años nunca ha comprado por internet a pesar del aumento del comercio electrónico, y desciende, además, el porcentaje de encuestados sénior que cree estar hiperconectado a nivel digital, con un 15% (frente al 38% de 2016).

Sin embargo, la inteligencia artificial (IA) empieza a abrirse paso y un 13% de este grupo ya la utiliza para comparar información antes de adquirir bienes de equipamiento, subiendo hasta el 19% en mayores de 50. Además, el 71% de los mayores de 60 busca a menudo información en internet con el mismo objetivo, aunque el 79% prefiere acudir a las tiendas físicas para comparar los productos.

La situación financiera de los mayores "tampoco es tan privilegiada como se tiende a pensar", ya que al jubilarse a los 65 años sus ingresos caen hasta situarse en el 80% de la media nacional, lo que ha provocado que el 61% haya realizado inversiones para preparar su vejez.

LOS SÉNIORS MEDITERRÁNEOS TIENEN MÁS CAPACIDAD DE AHORRO QUE LOS JÓVENES

En este apartado, destacan por encima de la media Bélgica y Reino Unido, con la inversión inmobiliaria como activo principal. Dentro de los países encuestados, España se sitúa como el país con menos inversores, con tan solo un 43% de séniors que declaran haber realizado al menos una inversión. Además, el producto financiero más recurrente en este caso son los planes de ahorro para jubilación.

En cuanto al ahorro, el estudio demuestra que, sobre todo en los países mediterráneos (España y Portugal), existe una significativa diferencia entre la capacidad de ahorro de los mayores (41%) frente a los jóvenes (27%). En países como Francia, Polonia o Alemania la tendencia es opuesta y los jóvenes ahorran más.

En materia de solidaridad intergeneracional, el 89% de los séniors españoles considera importante ayudar financieramente a sus descendientes, pero solo el 53% participa activamente en sus gastos. Esta voluntad de apoyo se ve lastrada, además, por el hecho de que España es el país que más tasa la transmisión de patrimonio de toda Europa.