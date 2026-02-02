Zentiva lanza 'Plyzari' en España para el tratamiento de la obesidad

Archivo - Obesidad. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / @ FRED WAGNER - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Zentiva ha anunciado este jueves el lanzamiento en España de la solución inyectable en pluma precargada 'Plyzari' (liraglutida) para el tratamiento de la obesidad, con el objetivo de ofrecer una alternativa "sostenible" económicamente que favorezca la adherencia al tratamiento a largo plazo.

La compañía ha aseverado que el precio es una "barrera crítica" para cumplir con el tratamiento de la obesidad, que afecta al 15,2 por ciento de la población adulta y, especialmente, a las clases socioeconómicas más desfavorecidas.

En concreto, ha apuntado a estudios recientes que recogen que hasta la mitad de pacientes interrumpen la terapia durante el primer año. Esta cifra es aún más alarmante en áreas de menor nivel socioeconómico, donde el 14 por ciento de los abandonos se atribuye directamente al coste del tratamiento.

En este contexto, Zentiva ha señalado que 'Plyzari' ofrece un ahorro significativo que se traduce en un coste un 26 por ciento inferior frente a otra liraglutida y entre un 22 y un 53 por ciento en comparación a otros agonistas del receptor GLP-1 (arGLP-1).

"Está claro que la obesidad es un problema real de salud, y el precio no debería ser una barrera para tratarla", ha declarado la directora general de Zentiva en España y Portugal, Ana Falé Lopes, quien ha expresado el compromiso de la empresa con la democratización de los tratamientos para la obesidad, la mejora de la calidad de vida de los pacientes y el apoyo a los profesionales sanitarios.