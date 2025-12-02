El XXV Premio Fundación Cofares reconoce a la Fundación Claudia Tecglen por su apoyo a las personas con discapacidad

Archivo - Imagen de recurso hombre en silla de ruedas. - JCOMP/ ISTOCK - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cofares ha anunciado este martes el reconocimiento con el XXV Premio de la entidad a la Fundación Claudia Tecglen por su labor de visibilización y apoyo a las personas con discapacidad y sus familias, por lo que recibirá una dotación económica de 12.000 euros.

Desde la Fundación Cofares han explicado que la Fundación Claudia Tecglen, junto a la Asociación Convives con Espasticidad, ha impulsado la Primera Red Intercomunitaria para la Prevención del Suicidio en Personas con Discapacidad y sus Familias, con el objetivo de asegurar una detección precoz y la derivación a los servicios de salud mental.

A través del programa piloto, puesto en marcha de la mano de HM Hospitales y su Fundación, se ha formado a 60 sociosanitarios, que se han convertido ya en los primeros 'Centinelas del Suicidio' del país. De este modo, los resultados demuestran la necesidad y la eficacia de esta iniciativa tan innovadora.

La promotora de la fundación, Claudia Tecglen, ha celebrado que recibir este premio permitirá impulsar esta red de prevención del suicidio y, además, ha destacado que sea un galardón de Cofares. "La farmacia comunitaria es un pilar esencial para las personas con discapacidad y sus familias, especialmente en las zonas rurales, donde se convierte en una verdadera red de apoyo. Y son precisamente las redes de apoyo nuestra mejor herramienta para combatir la soledad", ha explicado.

La ceremonia de entrega se llevará a cabo en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía el próximo 13 de diciembre a las 19:00 horas, durante la celebración de la trigésima edición del Concierto Benéfico de Navidad de la Fundación Cofares, que preside Eduardo Pastor.

En la pasada edición resultaron ganadoras del premio dos entidades, la Asociación Española por la investigación de la Glomeruloesclerosis Focal y Segmentaria (AEGEFYS), que promueve la investigación de esta afección que puede derivar en diferentes enfermedades renales; y la Fundación Querer, que impulsa un mejor conocimiento de enfermedades raras en niños con patologías neurológicas a través de la estimulación magnética transcraneal.