La warfarina no aumenta el riesgo de hemorragia cerebral tras caídas en mayores

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

A medida que envejecemos, aumentan las tasas de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, lo que lleva a un mayor uso de anticoagulantes como la warfarina. Al mismo tiempo, los adultos mayores enfrentan un mayor riesgo de sufrir lesiones en la cabeza y hemorragias cerebrales, especialmente después de caídas.

Las caídas son la principal causa de lesiones y muerte en adultos mayores, causando 38.000 muertes y 3 millones de visitas a urgencias en 2021 en EEUU. Si bien los anticoagulantes protegen contra problemas cardíacos y vasculares, aumentan el riesgo de hemorragia grave, en particular, hemorragias cerebrales tras un traumatismo craneoencefálico.

Se cree ampliamente que la actividad supraterapéutica de la warfarina aumenta la probabilidad de hemorragia cerebral tras un traumatismo. Las directrices actuales recomiendan una monitorización adicional y la repetición de las exploraciones cerebrales en pacientes que toman warfarina tras un traumatismo craneoencefálico.

La warfarina se considera especialmente compleja porque mantener niveles seguros de anticoagulantes, medidos mediante el Índice Internacional Normalizado (INR), puede ser difícil. Cuando el INR es demasiado alto, el riesgo de hemorragia aumenta significativamente. Aunque muchos estudios vinculan un INR alto con un mayor riesgo de hemorragia, la mayoría han sido pequeños o limitados.

¿AUMENTA EL RIESGO DE HEMORRAGIA LA WARFARINA?

Investigadores de la Facultad de Medicina Charles E. Schmidt de la Universidad Atlántica de Florida (EEUU) realizaron un nuevo estudio para determinar si los niveles muy altos de INR- es una forma estandarizada de medir la coagulación sanguínea- aumentan el riesgo de hemorragia cerebral tras una caída en adultos mayores de 65 años que toman warfarina.

El estudio, realizado durante un año en dos centros de traumatología de nivel I del sur de Florida, examinó a 2.686 pacientes ingresados en urgencias debido a una caída. Los investigadores compararon los resultados entre pacientes que tomaban warfarina antes de la lesión y aquellos que no tomaban anticoagulantes.

Los resultados del estudio, publicados en el 'American Journal of Emergency Medicine', revelaron que tomar warfarina, incluso con niveles elevados de anticoagulantes, no aumentó significativamente el riesgo de hemorragia cerebral tras un traumatismo craneoencefálico cerrado. De hecho, los pacientes con baja actividad de warfarina y mal controlada presentaron el mayor riesgo de hemorragia. Esto desmiente las suposiciones comunes y subraya la importancia de un manejo adecuado de la anticoagulación en lugar de evitarla por completo.

En general, alrededor del 11% de los pacientes estudiados experimentaron hemorragia cerebral tras un traumatismo craneoencefálico. Entre quienes no tomaban anticoagulantes, alrededor del 6% presentó hemorragia cerebral, en comparación con aproximadamente el 7% de los pacientes que tomaban warfarina. Las tasas de hemorragia fueron similares entre los pacientes con niveles de INR superiores e inferiores a 3.

Cabe destacar que los pacientes con niveles de INR inferiores a los recomendados presentaron las tasas más altas de hemorragia cerebral: casi un 20%. Aquellos pacientes dentro o ligeramente por encima del rango terapéutico presentaron tasas más bajas, y no se produjeron hemorragias cerebrales en pacientes con niveles de INR extremadamente altos (superiores a 5).

"Los datos de nuestro estudio sugieren que los niveles supraterapéuticos de INR podrían no aumentar el riesgo de hemorragia intracraneal tanto como se creía anteriormente", afirmó el Dr. Richard Shih, autor principal y profesor de medicina de urgencias de la Facultad de Medicina Schmidt de la FAU.

"Esto plantea importantes interrogantes sobre los protocolos actuales de atención de urgencias y cómo monitoreamos a estos pacientes. Es fundamental reevaluar nuestro enfoque para el manejo de la anticoagulación en adultos mayores tras un traumatismo craneoencefálico para brindar la atención más segura y eficaz posible, evitando pruebas innecesarias o hospitalizaciones. Esperamos que los hallazgos de nuestra investigación contribuyan a mejorar la evolución de los pacientes y a reducir los costos de la atención médica", añade.

Los investigadores revisaron el historial médico de cada paciente, los hallazgos del examen físico, los análisis de sangre y las tomografías computarizadas, y realizaron un seguimiento mediante llamadas telefónicas y revisión de historias clínicas dos semanas después de la lesión para identificar cualquier hemorragia cerebral tardía.

El objetivo principal era determinar si la hemorragia se produjo en un plazo de 14 días, confirmada mediante tomografías computarizadas durante la hospitalización. El estudio también analizó el tipo y la gravedad de las hemorragias cerebrales, la evolución de los pacientes, la duración de la hospitalización y las tasas de supervivencia.

"Con evidencia más clara sobre cómo los niveles de anticoagulantes afectan los resultados, los profesionales de la salud pueden desarrollar pautas más precisas para el seguimiento y la monitorización, optimizando así los recursos y mejorando el manejo del paciente", afirmó Lisa Clayton, doctora en medicina, coautora y decana asociada de educación médica de posgrado y directora del Departamento de Medicina de Emergencia de la FAU.

"En el sur de Florida, donde la población de adultos mayores crece rápidamente, esta investigación es especialmente valiosa. Podría ayudar a los equipos de emergencia a tomar decisiones más inteligentes y equilibradas que protejan a los pacientes de complicaciones graves sin intervenciones innecesarias, impulsando la atención centrada en el paciente en una región que enfrenta este crítico desafío de salud pública", añade.