Vithas recibe la certificación de la Evaluación Externa de Calidad del Instituto de Auditores Internos - VITHAS

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Vithas refuerza su compromiso con la transparencia y la calidad corporativas al superar con éxito la Evaluación Externa de Calidad de la Función de Auditoría Interna del grupo por el Instituto de Auditores Internos (IAI) de España, entidad de referencia en este ámbito en nuestro país a nivel internacional.

Esta certificación "refuerza la reputación, credibilidad, independencia y profesionalidad" del modelo de Gobierno de Vithas, afirman, avalando que cumple con los más altos estándares internacionales y fortaleciendo la confianza de los principales grupos de interés de la compañía.

Además, disponer de una Evaluación Externa de Calidad de la Función de Auditoría Interna posiciona a Vithas como una compañía comprometida no solo con la excelencia asistencial sino también con la calidad y fiabilidad de su modelo de gobierno corporativo.

En el marco de la entrada en vigor de las Normas Globales de Auditoría Interna, Vithas se ha sometido de manera voluntaria a este proceso de certificación puesto que legalmente no está obligado a contar en su estructura con un departamento de auditoría interna y menos aún a certificarlo. Este proceso ha supuesto un análisis exhaustivo e independiente de la Función de Auditoría Interna de Vithas.

"Nuestra decisión de constituir voluntariamente una dirección propia de Auditoría Interna partió de la convicción de que, cada vez más, la sostenibilidad a largo plazo de una empresa de origen familiar como Vithas exige alcanzar los mayores estándares de transparencia, buen gobierno y credibilidad ante nuestros grupos de interés y la sociedad en general. Esta certificación es el mayor aval que podíamos recibir a que fue la decisión correcta", ha explicado el doctor Pedro Rico, CEO de Vithas.

"La obtención de esta certificación acredita la calidad, solidez y alineación de nuestra Función de Auditoría Interna con estándares internacionales, reforzando su credibilidad y su papel clave en el gobierno corporativo, la mejora continua de nuestros procesos, la gestión de riesgos y cumplimiento", explica Pedro Fominaya, director de Auditoría Interna, Riesgos y Compliance de Vithas.