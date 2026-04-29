Vithas alcanzó en 2025 los 3,4 millones de consultas, más de un millón de urgencias y 181.612 cirugías

Imagen del Hospital Vithas Xanit Internacional. - VITHAS

Ingresó cerca de 800 millones de euros MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los centros de Vithas realizaron en 2025 cerca de 3,4 millones de consultas externas, más de un millón de asistencias de urgencias y 181.612 intervenciones quirúrgicas.

Según las Memorias Vithas 2025, la actividad asistencial se completó con 15,8 millones de análisis de laboratorio, 2,18 millones de pruebas de diagnóstico por imagen y 138.292 hospitalizaciones, con una estancia media de 3,1 días y una tasa de ambulatorización del 69 por ciento.

En este contexto, el grupo hospitalario destaca que las herramientas de atención no presencial 'OK Vithas' y 'My Vithas' han mejorado la fidelización de pacientes. En concreto, se gestionaron 2,75 millones de llamadas -el 16% automatizadas-, se registraron 1,3 millones de citas 'online', más de 1,4 millones de usuarios en 'My Vithas' (un 7% más respecto a 2024) y más de un millón de consultas 'online' de informes.

Las Memorias indican que el grupo cuenta con 14.506 profesionales, de los que 7.804 son empleados directos (76% mujeres y 24% hombres), y con una presencia femenina del 54 por ciento en puestos directivos e intermedios.

Asimismo, a través de la Fundación Vithas, impulsa iniciativas de investigación y docencia en colaboración con profesionales, universidades y socios tecnológicos, con el objetivo de contribuir al desarrollo social y mejorar la vida de los pacientes. En el ámbito investigador, participaron 933 pacientes en 120 ensayos clínicos activos, 48 de ellos iniciados en 2025. En docencia, desarrolló 14 títulos de posgrado, dos cátedras y 14 jornadas y cursos.

INGRESOS DE CASI 800 MILLONES DE EUROS

En 2025, Vithas contó con 62 centros, 22 hospitales y 40 centros médicos y asistenciales. Su capacidad asistencial incluyó 1.296 espacios de consulta, 211 quirófanos, 2.024 camas y 211 puestos de UCI para adultos y pacientes pediátrico.

En términos económicos, la facturación de Vithas alcanzó los 796 millones de euros en 2025. Además, su aportación al crecimiento del país se tradujo en 71 millones de euros a la Seguridad Social (+5% respecto a 2024), 46 millones en IRPF (+10%) y 62,1 millones en otros impuestos (+14%).

A través de PlazaSalud+, su central de compras, el grupo amplió su alcance hasta 71 hospitales y 84 centros médicos y residencias asociados en España.

VITHAS VALENCIA TURIA Y VITHAS BARCELONA

El grupo ha destacado la apertura de Vithas Valencia Turia y Vithas Barcelona. "Ambos hospitales condensan todo el conocimiento y experiencia acumulados por la compañía, que han hecho de Vithas un modelo asistencial identificable y transformador", indica en la Memoria.

El Hospital Vithas Barcelona, inaugurado en noviembre y ubicado en Esplugues de Llobregat, es el primer centro del grupo en esta provincia y el segundo en la región. El hospital cuenta con 1.800 profesionales, 160 camas, 14 quirófanos, 17 puestos de UCI para adultos y pacientes pediátricos y 60 consultas de especialidades, además de servicio de urgencias 24 horas para adultos y niños.

Por su parte, el Hospital Vithas Valencia Turia, inaugurado en marzo, refuerza la presencia del grupo en la provincia de Valencia, donde ya cuenta con otros tres hospitales, y en la Comunidad Valenciana, donde suma siete centros (dos en Alicante, uno en Castellón y cuatro en Valencia). Este hospital cuenta con 230 profesionales, 64 camas, 8 quirófanos, 7 puestos de UCI para adultos y pacientes pediátricos y 40 consultas externas, además de servicio de urgencias 24 horas.

REDUJO UN 24% SU HUELLA DE CARBONO

El grupo redujo un 24 por ciento su huella de carbono en los alcances 1, 2 y 3 durante el trienio 2022-2024 respecto a 2021-2023. Además, obtuvo por primera vez el sello 'Reduzco' del Ministerio para la Transición Ecológica.

Entre sus actuaciones, destaca la implantación del proyecto Aman en el Hospital Vithas Xanit, que ha permitido un ahorro estimado de 3,1 millones de litros de agua al año. Asimismo, el grupo impulsa el uso de energía limpia mediante instalaciones fotovoltaicas, que en 2025 generaron 1.147.524 kWh, equivalente al consumo anual de unas 450 familias.

En cuanto a reconocimientos, en 2025 Vithas recibió diversos premios y distinciones. Entre ellos, los Best Spanish Hospital Awards, donde fue el grupo más premiado por séptimo año consecutivo con 20 galardones. Además, 10 de los 50 hospitales privados con mejor reputación en España pertenecen al grupo, según el 'ranking' del Monitor de Reputación Sanitaria (MRS) de Merco Salud, con el Hospital Vithas Valencia 9 de Octubre situado en el 'top 10'.

Asimismo, varios centros del grupo han obtenido la reacreditación de la Joint Commission International, y hospitales de Madrid han sido reconocidos en el Top 20 de IQVIA. También ha recibido el Premio al Fomento de la Educación en Salud por el programa Vithas Aula Salud Colegios, así como el I Premio Gran Empresa Comprometida con el Bienestar, otorgado por Ágora Bienestar.

'VITHAS ONE'

El grupo hospitalario ha culminado en 2025 su proceso de transformación digital integral a través del programa 'Vithas One'. Como resultado, la compañía ha logrado una gestión sanitaria integral basada en datos, con la unificación de la información de cerca de 9 millones de pacientes en una única base de datos accesible desde todos sus centros.

El despliegue ha incluido la formación de más de 14.000 profesionales y la migración de 13,2 millones de documentos al nuevo gestor documental, así como la generación de más de 27 millones de documentos clínicos desde 2022. Además, se ha consolidado un catálogo único con 107.000 materiales y productos sanitarios, junto con el acceso compartido a más de 700 terabytes de imágenes diagnósticas en toda la red.

Entre los principales beneficios, el grupo destaca la reducción de los tiempos de espera, la disponibilidad de una historia clínica única y el refuerzo de la atención no presencial, en línea con el crecimiento de herramientas digitales como 'OK Vithas' y 'My Vithas'.