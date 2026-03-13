Vitaldent revalida por quinto año el sello al Mejor Servicio del Año en la categoría de clínicas dentales

La técnico de Marketing local de Vitaldent Adriana Esteban y la delegada comercial de Vitaldent Zaida Grases. - DONTE GROUP

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Vitaldent ha sido reconocida por quinto año consecutivo con el sello al Mejor Servicio del Año en la categoría de 'Clínicas Dentales', un distintivo que otorga Comercio del Año y que consolida su posición como "referente en experiencia de paciente dentro del sector odontológico en España", ha informado la compañía en un comunicado.

El premio se concede a partir del sistema 'Consumer Voice Ecosystem', una metodología basada en la recopilación y análisis de miles de encuestas reales realizadas a consumidores, que valoran aspectos clave como la calidad asistencial, la atención recibida y la satisfacción global con el servicio. En esta edición, se han contabilizado más de 11.000 votos, lo que supone un incremento del 36% en el número de participantes respecto al año anterior.

Este nuevo galardón "refuerza la apuesta estratégica de Vitaldent por ofrecer una experiencia asistencial diferencial, centrada en la cercanía, la confianza y la atención personalizada, y reafirma su compromiso continuo con la salud y el bienestar de sus pacientes", ha asegurado la empresa.

En la encuesta de satisfacción, los usuarios han destacado especialmente el ambiente de las clínicas (9), la amabilidad, la profesionalidad y los consejos del personal (8,9) y la diversidad de servicios ofrecidos (8,9). Según los datos recopilados, los participantes también han valorado positivamente la calidad de los servicios (8,6) y el precio pagado por el servicio prestado (8,6).

MÁS DE 440 CENTROS POR TODO EL TERRITORIO NACIONAL

Con más de 35 años de trayectoria, la marca más longeva de Donte Group se ha consolidado como una de las principales redes de clínicas dentales en España, con una red de más de 440 centros distribuidos por todo el territorio nacional y una historia de atención a más de 9 millones y medio de pacientes en sus más de 35 años de historia.

La compañía cuenta con un equipo formado por miles de profesionales y más de 2.200 dentistas colaboradores, especializados en diferentes áreas de la salud bucodental.

Vitaldent ofrece un modelo de atención integral que abarca todas las especialidades odontológicas, incluyendo odontología general, ortodoncia, implantología, estética dental, prótesis y periodoncia, adaptándose a las necesidades de cada paciente.

A lo largo de su evolución, la compañía ha impulsado la incorporación de tecnología avanzada y técnicas diagnósticas de última generación para garantizar tratamientos más precisos, eficientes y cómodos.

Según ha informado la empresa, "este enfoque en la calidad asistencial, la mejora continua y la experiencia del paciente no solo ha permitido a Vitaldent crecer, sino también posicionarse como un referente en el sector de la salud bucodental en España".