Vitae Health Innovation lanza 'PowerVita', un suplemento natural que ayuda a gestionar el estrés - VITAE HEALTH I

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Vitae Health Innovation ha lanzado 'PowerVita', un suplemento natural formulado a base de ashwagandha, GABA y magnesio dirigido a ayudar a gestionar el estrés y mejorar el bienestar general, en un contexto en el que seis de cada diez españoles afirman sufrirlo de forma habitual, según el Estudio Internacional de Salud Mental del grupo AXA.

La compañía explica que el producto busca apoyar la regulación del sistema nervioso y la capacidad de adaptación del organismo ante situaciones de presión sostenida, asociadas a un estilo de vida marcado por el ritmo acelerado, la carga laboral y las dificultades para desconectar.

El laboratorio señala que el estrés mantenido en el tiempo puede afectar al descanso -cerca del 48% de los adultos no duerme bien, según la Sociedad Española de Neurología (SEN)-, así como provocar síntomas como irritabilidad, fatiga o tensión muscular.

En este contexto, apuntan al papel del denominado "exceso de cortisol", una hormona clave en la respuesta al estrés que, cuando se mantiene elevada durante periodos prolongados, puede alterar el equilibrio del organismo y repercutir en la calidad de vida.

"El cortisol es una hormona esencial para la vida y forma parte de una respuesta fisiológica correcta y saludable", explica Raquel Gallego, farmacéutica y parte del equipo de formación del laboratorio Vitae Health Innovation. En condiciones normales, el organismo alterna entre fases de activación, necesarias para reaccionar en situaciones de exigencia, y fases de recuperación, que permiten restablecer el equilibrio.

El problema surge cuando este ciclo se rompe y el cuerpo permanece en un estado de alerta constante, lo que provoca niveles de cortisol muy elevados durante largos periodos. "Muchas personas no son capaces de pasar del estado de activación, es decir, no consiguen desconectar, lo que impide que el organismo vuelva a un estado de reposo", sigue Raquel Gallego.

¿CÓMO GESTIONAR Y ENTENDER EL ESTRÉS EN LA VIDA DIARIA?

Existen activos naturales que han sido estudiados por su capacidad de modular la respuesta al estrés, como la ashwagandha, el GABA o el magnesio, que participan en la regulación del sistema nervioso y ayudan a mantener el equilibrio emocional y mental. La ashwagandha, conocida por ser un adaptógeno, ayuda a recuperar el equilibrio y puede favorecer la calma en situaciones de hiperactivación, pero también contribuir a sostener la energía y la claridad mental en momentos de fatiga o decaimiento.

Por su aprte, el GABA es un neurotransmisor clave del sistema nervioso, que favorece la disminución de la hiperactividad mental y contribuye a una mayor sensación de calma; y, finalmente, el bisglicinato de magnesio interviene en procesos esenciales para el sistema nervioso, ayudando a la relajación tanto física como mental.

"Nuestro objetivo es actuar no solo sobre el síntoma, sino también acompañar al organismo para que pueda recuperar su capacidad de adaptación natural. De esta forma, las personas se sienten más aliviadas, descansadas y enfocadas para afrontar el estrés", concluye Lluisa Varela, Directora Técnica y de I+D+i de Vitae Health Innovation.