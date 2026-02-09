Visión y Vida y Acción Visión España firman un acuerdo en contra de la pobreza visual en la tercera edad

Archivo - Cataratas. - ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Visión y Vida y Acción Visión España han firmado un convenio para luchar en contra de la pobreza visual, la falta de acceso a servicios de salud ocular por limitaciones económicas, en personas mayores.

El presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina, ha defendido que la salud visual no puede depender del código postal, del bolsillo o de la capacidad de resiliencia de una persona. "Medir la pobreza visual en la tercera edad es el primer paso para combatirla con datos y con soluciones", ha continuado.

Ambas asociaciones quieren poner en marcha iniciativas públicas y privadas que protejan la salud visual de la ciudadanía. En este contexto, uno de los primeros proyectos será medir cómo impacta la pobreza visual en esta franja de edad y activarán acciones para reducirla. De esta manera, quieren sensibilizar, informar y mejorar el acceso a la atención sanitaria ocular.

Esta decisión se debe a que las dos entidades comparten un mismo objetivo, "sumar conocimiento y acción para que la salud visual sea un derecho real para todos, independientemente de sus condiciones económicas, lugar de residencia o situación vital". Asimismo, se centrarán en las personas que padecen patologías visuales y analizarán sus necesidades, proponiendo soluciones para ellos.

La pobreza visual, término acuñado por Visión y Vida, será el principal eje temático proyecto. Así, medirán cómo afecta la falta de acceso a revisiones, corrección óptica y atención visual adecuada en las personas mayores y en su calidad de vida, autonomía, seguridad y bienestar. Además, propondrán palancas de actuación para reducir su impacto mediante divulgación, sensibilización, orientación y colaboración con agentes del ámbito sociosanitario.

Por su parte, el presidente de Acción Visión España, Andrés Mayor Lorenzo, ha asegurado que "este convenio suma capacidades para llegar antes, informar mejor y acompañar con más fuerza, especialmente a quienes viven la pérdida visual en edades avanzadas".