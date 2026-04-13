ViiV Healthcare anuncia la financiación en España de 'Apretude', la PrEP inyectable cada dos meses frente al VIH

Archivo - Imagen de recurso de una PrEP inyectable. - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La compañía ViiV Healthcare ha anunciado este lunes la disponibilidad en España de 'Apretude' (cabotegravir), una nueva herramienta para prevenir el VIH que supone la primera profilaxis preexposición (PrEP) inyectable de acción prolongada, administrada cada dos meses y financiada por el Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, España se convierte en el primer país de la Unión Europea en financiar 'Apretude' en un sistema público de salud. Esta opción ofrece una alternativa para personas que no pueden utilizar la PrEP oral diaria.

"Lo que presentamos es un hito que permite poner a disposición de los profesionales sanitarios esta nueva opción de PrEP con una administración inyectable cada dos meses", ha destacado la directora general de ViiV Healthcare España y Portugal, Christina Gabriel, durante la presentación del fármaco.

Tras ello, Gabriel ha explicado que 'Apretude' es una PrEP de prescripción y dispensación hospitalaria, y administrada por profesionales sanitarios cada dos meses. Esta opción de PrEP está indicada, en combinación con prácticas sexuales más seguras, para reducir el riesgo de infección por VIH-1 adquirida por vía sexual en adultos y adolescentes con alto riesgo.

En este contexto, la directora general de ViiV Healthcare España y Portugal ha recordado que en España hay cerca de 150.000 personas con VIH y que cada año hay más de 3.000 diagnósticos nuevos: "Estos datos ponen de manifiesto que todavía hay mucho trabajo por delante".

SUPERIORIDAD FRENTE A LA PREP ORAL DIARIA

Al hilo, desde ViiV Healthcare han subrayado que la PrEP oral, disponible en España desde noviembre de 2019 y que cuenta con 34.309 usuarios, ha demostrado ser muy eficaz en la población que la recibe. No obstante, la compañía asegura que todavía quedaban retos por cubrir.

Además, destaca que otras posibles barreras identificadas en el uso de la PrEP oral serían la toxicidad, determinadas condiciones médicas y factores relacionados con el estilo de vida.

En este escenario, Eva Orviz, médica experta en PrEP, VIH e ITS ha subrayado que la prevención de nuevas infecciones es una de las estrategias clave para avanzar hacia el objetivo de España -en consonancia con ONUSIDA- de reducir un 90 por ciento las nuevas infecciones de VIH antes de 2030.

Por eso, teniendo en cuenta que "la adherencia es un factor crítico en prevención con PreP, la administración cada dos meses puede facilitar la adherencia", ha resaltado Orviz.

Asimismo, la eficacia de cabotegravir de acción prolongada inyectable para PrEP se evaluó en los ensayos clínicos fase IIb/III 'HPTN 0833' y 'HPTN 0844', que compararon esta opción con la PrEP oral diaria con tenofovir/emtricitabina. En el estudio 'HPTN 083', realizado en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero, la profilaxis inyectable redujo el riesgo de adquisición del VIH en un 66 por ciento frente a la PrEP oral diaria. En el ensayo 'HPTN 084', realizado en mujeres cisgénero, la reducción del riesgo fue del 88 por ciento.

Más allá de los ensayos, los datos de implementación en vida real, que incluyen más de 7.000 usuarios en distintos países y poblaciones, muestran una efectividad superior al 99 por ciento y resultados consistentes en diferentes perfiles de riesgo.

SEGURIDAD, ADHERENCIA Y AHORRO

"Los ensayos clínicos han demostrado una reducción significativa del riesgo de adquisición del VIH frente a la PrEP oral diaria, junto con una alta preferencia de la administración inyectable", ha explicado Ángel Rivero, médico experto en VIH del Hospital Universitari Germans Trias i Pujol y director médico del Checkpoint de Barcelona.

La adherencia a la administración inyectable fue elevada en ambos ensayos, con más del 90 por ciento de las inyecciones administradas dentro de la ventana de dosificación flexible. Además, la mayoría de los participantes prefirieron esta profilaxis frente a la PrEP oral diaria cuando tuvieron la opción de elegir: el 96 por ciento en 'HPTN 083' y el 70,8 por ciento en 'HPTN 08432'.

En cuanto a seguridad, la formulación inyectable mostró una tolerabilidad comparable a la de la PrEP oral diaria. Además, presenta un perfil de seguridad renal y óseo favorable, sin identificarse señales de toxicidad clínicamente relevantes en dichos ensayos. Las reacciones en el lugar de la inyección fueron mayoritariamente leves o moderadas y disminuyeron con el tiempo.

Además, la compañía destaca que la implementación de esta estrategia podría contribuir a reducir los costes asociados a nuevas infecciones por VIH a medio plazo, reforzando la sostenibilidad del sistema sanitario. En concreto, la estimación es que el ahorro de costes acumulado de la implementación a 3 años es de 46 millones de euros.

POBLACIONES PARA LAS QUE ESTÁ FINANCIADA

Esta profilaxis está financiada por el sistema nacional de salud para personas para las que la PrEP oral no es adecuada, incluyendo contraindicaciones médicas para la PrEP oral, problemas de adherencia o situaciones clínicas y sociales que dificultan el cumplimiento diario del tratamiento (como problemas de salud mental grave, consumo problemático de drogas en el contexto de sexo).

Christina Gabriel, directora general de ViiV Healthcare España y Portugal, ha puesto en valor la apuesta de la compañía por no dejar a ninguna persona con VIH o en riesgo atrás: "Ampliar las opciones de prevención es clave para responder a las necesidades diferentes que pueden tener las personas en situación de riesgo de adquirir VIH. Disponer de esta opción de PrEP permite adaptar la estrategia preventiva a personas que encuentran así su única opción farmacológica para prevenir la infección".