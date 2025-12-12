Una vacuna experimental podría abrir la puerta a prevenir el cáncer de mama más agresivo

Archivo - Vacuna - ART WAGER/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Durante décadas, el cáncer de mama triple negativo ha sido uno de los tipos más difíciles de tratar, con pocas opciones que realmente reduzcan el riesgo de recurrencia. Pero un nuevo ensayo clínico presenta un rayo de esperanza: una vacuna que, en su fase inicial, ha logrado activar el sistema inmunitario de la mayoría de los participantes y se ha mostrado segura y bien tolerada.

Este estudio pionero, realizado en la Clínica Cleveland, no solo representa un avance científico, sino también una promesa para millones de mujeres que enfrentan esta forma agresiva de cáncer. Aunque todavía faltan etapas para confirmar su eficacia definitiva, los primeros resultados sugieren que la prevención de tumores podría estar más cerca de lo que imaginamos.

UNA RESPUESTA INMUNITARIA PROMETEDORA

Investigadores de la Clínica Cleveland (Estados Unidos) presentan datos finales de la Fase 1 de su novedoso estudio de una vacuna destinada a prevenir el cáncer de mama triple negativo, la forma más agresiva y letal de la enfermedad. Los hallazgos, que servirán de base para el posterior estudio de Fase 2, se presentan en el Simposio de Cáncer de Mama de San Antonio (Estados Unidos).

El equipo del estudio determinó que la vacuna en investigación produjo una respuesta inmunitaria en la mayoría (74%) de los participantes, además de ser segura y bien tolerada. Determinaron la dosis máxima tolerada y describieron que los efectos secundarios consistieron principalmente en una leve inflamación de la piel en el lugar de la inyección

"El cáncer de mama triple negativo sigue siendo una de las formas más difíciles de tratar eficazmente", argumenta el doctor G. Thomas Budd, del Instituto Oncológico de la Clínica Cleveland e investigador principal del estudio. "Los resultados de este ensayo son prometedores, ya que sugieren que la vacuna en investigación no solo es segura y bien tolerada, sino que también es capaz de inducir respuestas inmunitarias en más del 70% de los participantes".

EL CÁNCER DE MAMA MÁS AGRESIVO BAJO LA MIRA

Financiado por el Departamento de Defensa de EEUU, el ensayo clínico evaluó la seguridad y monitoreó la respuesta inmunitaria a la vacuna. El estudio de fase 1 ( NCT04674306 ), realizado en el campus principal de la Clínica Cleveland en colaboración con Anixa Biosciences, incluyó a 35 pacientes en tres cohortes:

En la Fase 1a: pacientes que completaron el tratamiento para cáncer de mama triple negativo en etapa temprana dentro de los últimos tres años y no tienen tumores pero tienen un alto riesgo de recurrencia.

En la Fase 1b: individuos libres de cáncer que portan mutaciones genéticas asociadas con un riesgo elevado de cáncer de mama y que eligieron someterse a una mastectomía preventiva.

En la Fase 1c: pacientes con cáncer de mama triple negativo en etapa temprana que recibieron quimioinmunoterapia preoperatoria y cirugía, y fueron tratadas con pembrolizumab. Estas pacientes presentan cáncer residual en el tejido mamario, lo que aumenta su riesgo de recurrencia.

DÉCADAS DE INVESTIGACIÓN QUE ABREN UN CAMINO

El ensayo, iniciado en 2021, incluyó a 26 pacientes en la fase 1a, cuatro en la fase 1b y cinco en la fase 1c. Anixa está planeando un estudio de fase 2 para evaluar la eficacia de la vacuna. Se espera que el ensayo comience a finales del próximo año y tenga una duración aproximada de dos a tres años.

Existe una gran necesidad de mejores tratamientos para el cáncer de mama triple negativo, que no presenta características biológicas que típicamente respondan a terapias hormonales o dirigidas. Si bien representa solo entre el 10% y el 15% de los casos de cáncer de mama, causa un número desproporcionadamente alto de muertes por cáncer de mama, según la Sociedad Americana del Cáncer. Este cáncer agresivo es dos veces más común en mujeres negras y representa entre el 70% y el 80% de los tumores de mama en pacientes con mutaciones del gen BRCA1.

La vacuna en investigación se basa en la investigación preclínica dirigida por el difunto doctor Vincent Tuohy, quien ocupó la Cátedra Distinguida Mort e Iris November en Investigación Innovadora del Cáncer de Mama en la Clínica Cleveland. Las décadas de investigación pionera del doctor Tuohy condujeron al desarrollo de esta vacuna en investigación.

La vacuna se dirige a una proteína de la lactancia, la a-lactoalbúmina, que desaparece tras el cese de la lactancia en los tejidos mamarios normales y envejecidos, pero que sí está presente en la mayoría de los cánceres de mama triple negativos. La vacuna está diseñada para estimular el sistema inmunitario y combatir los tumores si se desarrollan.

El estudio se basa en la investigación del doctor Tuohy, que demostró que la activación del sistema inmunitario contra la a-lactoalbúmina fue segura y eficaz para prevenir tumores de mama en ratones. La investigación, publicada originalmente en 'Nature Medicine', se financió en parte gracias a las donaciones filantrópicas de más de 20.000 personas durante los últimos 12 años.

Sobre este nuevo trabajo, Justin Johnson, investigador del Departamento de Inflamación e Inmunidad de la Clínica Cleveland y presentador del estudio, comenta: "Nuestros hallazgos, que indican que la mayoría de los participantes de las tres cohortes demostraron una respuesta inmunitaria a la a-lactoalbúmina, son una señal alentadora del futuro de la vacuna".