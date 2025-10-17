El uso de la IA en Farmacia Hospitalaria permite optimizar el seguimiento de los pacientes y mejorar sus resultados - ALMIRALL

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Sección del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario y Politécnico La Fe (Valencia), el doctor Emilio Monte Boquet, ha subrayado que el uso de la Inteligencia Artificial (IA) en Farmacia Hospitalaria permite optimizar el seguimiento de los pacientes, así como mejorar sus resultados en salud.

"La integración de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial en farmacia hospitalaria permite optimizar el seguimiento de los pacientes y mejorar su experiencia y resultados de salud", ha señalado el doctor Monte durante un simposio organizado por Almirall en el marco del 70 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH).

Durante la jornada, los doctores Carlos Seguí Solanes, del Hospital General de Granollers, y José J. Pereyra de Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla), han abordado los retos en el seguimiento del paciente con enfermedades inmunomediadas, con especial atención a la dermatitis atópica.

Además, han puesto en valor la solución biológica de Almirall para la dermatitis atópica en las medidas de resultados reportados directamente por los pacientes (PROMs y PREMs).

Por su parte, la doctora Anna Sala, del Hospital Univesitario Vall d'Hebron (Barcelona), y el gerente de Recursos de Datos e IA en Microsoft, Julián Isla, han abordado la aplicabilidad práctica de la IA.

"En Almirall, creemos que la innovación y la colaboración con los profesionales sanitarios son fundamentales para transformar la atención a los y las pacientes. Este simposio refleja nuestro compromiso con la farmacia hospitalaria y el avance de herramientas y soluciones terapéuticas que realmente mejoren la vida de las personas", ha declarado la directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Almirall España, Meritxell Granell Villalón.