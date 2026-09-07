La UE establece una nueva cadena de suministro para solucionar los problemas de escasez de 'Visudyne'

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MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) ha informado del establecimiento de una nueva cadena de suministro para solucionar la escasez de 'Visudyne' (verteporfina), un medicamento inyectable utilizado frente a afecciones oculares graves como la degeneración macular asociada a la edad en su forma húmeda y la neovascularización coroidea causada por miopía patológica.

Según ha detallado la EMA, la aprobación de los nuevos acuerdos de suministro, incluido el registro de las nuevas plantas de fabricación, supone nuevos avances hacia el objetivo de restablecer por completo los niveles de suministro de 'Visudyne', cuyo titular de comercialización es Cheplapharm, en toda la Unión Europea en 2027.

La producción del principio activo dependía hasta ahora de una única planta en Estados Unidos, por lo que la red europea de regulación de medicamentos ha apoyado a la empresa para establecer plantas de fabricación adicionales para fortalecer y diversificar la cadena de suministro.

Este sistema fue una medida clave para mitigar la escasez, adoptada por el Grupo de Trabajo del Punto Único de Contacto para la Escasez de Medicamentos (SPOC) y el Grupo Directivo Ejecutivo sobre Escasez y Seguridad de los Medicamentos (MSSG), con el objetivo de distribuir de manera equitativa los suministros limitados entre los Estados miembros y garantizar que el medicamento llegue a los pacientes que más lo necesitan. El equipo de ponentes y el personal de la EMA también proporcionó flexibilidad y apoyo regulatorio.

"Esta situación pone de manifiesto la complejidad de la escasez y cómo la coordinación entre la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE, el MSSG y el Grupo de Trabajo SPOC puede garantizar una distribución equitativa de los medicamentos, mitigar su impacto y prevenir futuras escaseces", ha afirmado la jefa de suministro y disponibilidad de medicamentos y dispositivos de la EMA, Monica Dias.

Desde la EMA han aseverado que la escasez de medicamentos puede tener graves consecuencias para los pacientes y la salud pública, además de suponer una gran carga para los sistemas sanitarios. En este sentido, han advertido de que la disponibilidad limitada de 'Visudyne' ha afectado a la planificación, la priorización y la prescripción del tratamiento de los pacientes.