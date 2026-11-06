Una triple terapia logra respuesta tumoral en 22 de 30 pacientes con cáncer gástrico avanzado

Archivo - Hombre con dolor de estómago e intestino. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / THARAKORN - Archivo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una terapia combinada triple puede remodelar el microambiente tumoral en pacientes con cáncer gástrico avanzado y muestra un perfil de seguridad prometedor, según los resultados de un nuevo ensayo clínico de fase 2, presentados por expertos del entro Nacional del Cáncer de Japón.

Los hallazgos, publicados en 'Science Traslacional Medicine' proporcionan un análisis detallado de cómo los fármacos modifican las células inmunitarias en la proximidad del tumor y revelan objetivos terapéuticos prometedores para futuros enfoques inmunoterapéuticos.

El cáncer gástrico es el quinto tipo de cáncer más común, y la mediana de supervivencia sigue siendo baja, de 13 a 15 meses en promedio.

En los últimos años, los médicos han comenzado a combinar la quimioterapia estándar con inmunoterapias como los anticuerpos anti-PD-1, lo que ha mejorado los tiempos de supervivencia. Los investigadores también están explorando otras posibles estrategias de combinación, incluidas aquellas que incluyen el fármaco regorafenib. Este fármaco actúa sobre diversas enzimas y factores de crecimiento que favorecen el desarrollo tumoral, y recientemente mostró resultados prometedores en un ensayo de fase 2. Sin embargo, se necesita más investigación para comprender cómo interactúa el regorafenib con otros tratamientos y cómo influye en la inmunidad antitumoral en el microambiente tumoral.

En este estudio, los investigadores administraron una combinación de regorafenib, quimioterapia y la inmunoterapia anti-PD-1 nivolumab a 30 pacientes con cáncer gástrico avanzado. Observaron que el tratamiento fue seguro y que 22 de los pacientes mostraron una respuesta tumoral objetiva, cumpliendo así el objetivo principal del estudio. Mediante la secuenciación de ARN de células individuales en biopsias, el equipo observó que el tratamiento aumentó las células T CD8+ antitumorales, al tiempo que suprimió otras células inmunitarias que regulan el sistema inmunitario, incluidas las células T reguladoras y los fibroblastos asociados al cáncer.

"Estos hallazgos podrían esclarecer cómo un inhibidor de multiquinasas, junto con el bloqueo de PD-1 y la quimioterapia, remodela el microambiente tumoral en el cáncer gástrico avanzado y revelar posibles dianas para futuras investigaciones en estudios de combinación racional", resumen los investigadores.