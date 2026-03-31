El tratamiento continuado con litio reduce la mortalidad en el trastorno bipolar, según un estudio

Equipo investigador - IDIBAPS

BARCELONA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado desde el Hospital Clínic de Barcelona - IDIBAPS ha demostrado que seguir un tratamiento continuado con litio reduce "significativamente" el riesgo de mortalidad en personas con trastorno bipolar, informa el centro en un comunicado este martes.

Publicado en 'European Psychiatry', ha analizado los historiales médicos de más de 15.000 personas con trastorno bipolar en Catalunya entre 2010 y 2019, y estos datos estaban recogidos en la cohorte poblacional PADRIS-PRESTO, elaborada por el Clínic-IDIBAPS con la Agència de Qualitat i Evaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).

El objetivo era evaluar si el patrón de uso del litio --sostenido, intermitente o nulo-- influía en la mortalidad, y los resultados mostraron que los que tomaron litio de forma continuada "presentaron un riesgo de mortalidad significativamente menor" en comparación con los que no lo tomaron o lo hicieron de forma intermitente.

La tasa de mortalidad fue de 5,87 muertes por cada 1.000 personas al año en el grupo de uso continuado, frente a 10,5 en el grupo intermitente y 10,9 en el grupo sin exposición; además, el efecto protector del litio "se mantuvo incluso con dosis más bajas, siempre que el tratamiento fuera constante".

También se observó que este efecto protector es independiente de la presencia de comorbilidades físicas, "lo que refuerza la importancia de mantener el tratamiento de manera continuada".

Según los investigadores, este estudio muestra la relevancia de mantener el tratamiento con litio de forma continuada para maximizar sus beneficios en la supervivencia, y señalan que el uso intermitente no ofrece la misma protección e "incluso podría ser perjudicial".