Archivo - Towa International subraya que los genéricos "solo representan alrededor del 29% del gasto farmacéutico" - ANILAKKUS/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Towa International, David Peix, ha subrayado que los medicamentos genéricos "solo representan alrededor del 29 por ciento del gasto farmacéutico" a pesar de que "en Europa, cerca del 70 por ciento de los medicamentos consumidos en volumen" son de este tipo.

"Mantener el mismo nivel de acceso sin ellos supondría más de 100.000 millones de euros adicionales al año", ha indicado durante su intervención en el workshop sobre estos fármacos organizado por el hub internacional de la compañía farmacéutica Towa Pharmaceutical, en el que se ha debatido sobre el papel estratégico de estos en el sistema sanitario.

Este encuentro, celebrado en la Biblioteca de Foment del Treball de Barcelona y que ha reunido a más de 20 expertos del ámbito público y privado bajo la organización también de la consultora Pascal&Partners, ha sido aprovechado por Peix para afirmar que "garantizar un acceso sostenible a los medicamentos requiere un compromiso sólido en materia de comunicación, coordinación y coherencia entre todas las partes implicadas".

"La comunicación entre el sector público y el privado es un factor clave", ha continuado, para añadir que "la coordinación implica anticiparse a riesgos y necesidades, reforzar la capacidad industrial en Europa y reducir dependencias estratégicas". "Es importante avanzar hacia una mayor coherencia regulatoria en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación y las políticas de precios", ha manifestado.

En compañía de, entre otros, la secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus; el catedrático de Medicina y Salud Pública de la Universitat de Barcelona, el doctor Antoni Trilla; y la coordinadora del Centre d'Estudis Sanitaris i Socials de la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), la doctora Marina Geli; el propio Peix ha indicado que es "importante" avanzar "en la dirección adecuada".

APORTAN "MEJORES RESULTADOS EN SALUD"

Los genéricos "permiten tratar a más pacientes y ampliar el acceso a tratamientos eficaces, lo que se traduce en mejores resultados en salud y menos complicaciones graves", ha sostenido Casaus, que también ha debatido en torno a la relación entre estos medicamentos y ciudadanía, la sostenibilidad del sistema sanitario y la autonomía estratégica en la actualidad.

A su juicio, estos fármacos "generan ahorros relevantes para el sistema sanitario y liberan recursos económicos públicos, manteniendo las mismas garantías de calidad, seguridad y eficacia, lo que pone de manifiesto el triple valor que aportan: clínico, económico y social". "Más del 90 por ciento de los medicamentos críticos identificados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) son genéricos", ha apostillado.

"Aprovechamos su valor en precio, pero no todo su potencial en términos de uso", ha proseguido, al tiempo que ha expuesto que "es el momento de alinear incentivos y avanzar en políticas que impulsen su utilización". Además, esta y el resto de especialistas han animado a "incrementar el conocimiento de la ciudadanía" sobre estos compuestos y han destacado la relevancia de "avanzar hacia una cadena de suministro más sólida y previsible que contribuya a minimizar el riesgo de desabastecimientos".