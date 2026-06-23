Un total de 24 compañías del sector salud figuran entre 'Las 200 empresas con mejor Reputación Corporativa', de Merco

Archivo - Representación genérica del sector salud. - SANDWISH/ISTOCK - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 24 compañías del sector salud, tanto de asistencia sanitaria, como farmacéuticas y fabricantes de materiales técnicos, figuran entre 'Las 200 empresas con mejor Reputación Corporativa en España en 2026', correspondiente a la 26ª edición de Merco Empresas y Líderes España.

El ranking, presentado este martes y realizado mediante 64.764 encuestas, 29 fuentes de información y 8 evaluaciones, está encabezado en los 10 primeros lugares por Inditex, Mercadona, Grupo Social ONCE, Repsol, Iberdrola, Caixabank, BBVA y MAPFRE.

Dentro del sector salud, las cinco compañías integradas en el bloque de asistencia sanitaria son, por este orden, Clínica Universidad de Navarra, Sanitas, HM Hospitales y Grupo Quirónsalud.

En el ámbito farmacéutico figuran 18 empresas, por este orden Bayer, Novartis, Pfizer, AastraZeneca, Grifols, Isdin, Roche, Johnson and Johnson, Almirall, Ferrer, Cantabria Labs, Lilly, Laboratorios Farmaceuticos Rovi, Sanofi, Glaxosmithkline (GSK), Abbvie y cierran el ramking Grupo Merck y Takeda Pharmaceutical Company, que se incorporan este año.

En el de empresas de materiales médicos figura Werfen en solitario mientras en el de aseguradoras Asisa ocupa el décimo lugar.

Dentro del ranking general de las 200 empresas, la primera del sector salud que aparece es la Clínica Universidad de Navarra, en el puesto 27. Le siguen Sanitas (33), Bayer (45), Novartis (66), HM Hospitales (69), Pfizer (70), AstraZeneca (78), Grifols (78), Isdin (79), Grupo Quirón Salud (88), Roche (116), Johnson & Johnson (118), Asisa (149), Almirall (151), Ferrer (155), Cantabria Labs (156), Lilly (161), Laboratorios Farmacéuticos Rovi (162), Sanofi (163), Glaxosmithkline (GSK) (174), Abbvie (177), Grupo Merck (190), Takeda Pharmaceutical Company (195) y Werfen (197).

LIDERES EN EL SECTOR SALUD

Por lo que se refiere a los resultados de Merco Líderes España 2026, el apartado de asistencia sanitaria lo encabeza Juan Abarca, de HM Hospitales, seguido de Carlos Jaureguizar, de Sanitas. De las compañías farmacéuticas el ranking destaca a Belén Garijo, de Sanofi.

Dentro del listado de 100 líderes destacados, Juan Abarca (HM Hospitales) aparece en el puesto 42; Carlos J (Sanitas) en el 58 y Belén Garijo (Sanofi), en el 70.