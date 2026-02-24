La tirzepatida reduce el consumo de alcohol y el riesgo de recaída en roedores, según un estudio

Archivo - Alcohol. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BRIANAJACKSON - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tirzepatida, utilizada en el tratamiento de diabetes tipo 2 y obesidad, reduce el consumo de alcohol y el riesgo de recaída en roedores, según han encontrado investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), en colaboración con la Universidad Médica de Carolina del Sur (Estados Unidos).

El estudio, publicado en 'eBioMedicine', aporta nueva evidencia sobre la posible utilidad de este tipo de fármacos en el tratamiento del trastorno por consumo de alcohol, después de que un trabajo anterior demostrara en ratas la eficacia de semaglutida, también empleada en pacientes de diabetes y obesidad.

Según los resultados, el consumo voluntario de alcohol se redujo a más de la mitad en los animales tratados con tirzepatida. El fármaco también previno los atracones de alcohol y las recaídas. Tras un periodo sin alcohol, los animales no aumentaron su consumo, sino al contrario, este disminuyó en comparación con los niveles anteriores.

Los investigadores han advertido de que la tirzepatida no se puede considerar aún un tratamiento nuevo para el trastorno por consumo de alcohol y se requieren futuros estudios.

Para la investigación, se combinaron pruebas de consumo de alcohol y comportamiento, incluyendo acceso intermitente, elección de dos botellas, beber en la oscuridad y privación de alcohol, con mediciones de los niveles de neurotransmisores en el cerebro y análisis moleculares, a través de microdiálisis, electrofisiología y proteómica, en ratas y ratones

EFECTOS SOBRE EL SISTEMA DE RECOMPENSA

"Lo que hace que este estudio sea particularmente convincente es que también proporciona una nueva perspectiva sobre cómo esta clase de drogas puede influir en el sistema de recompensa del cerebro", ha apuntado Christian Edvardsson, estudiante de doctorado en farmacología en la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo.

Durante el estudio, la tirzepatida atenuó en los roedores los efectos inducidos por el alcohol sobre la dopamina, un neurotransmisor clave en el sistema de recompensa cerebral que contribuye a querer buscar el consumo de esta bebida.

Los investigadores han explicado que el efecto parece estar mediado, al menos en parte, por el tabique lateral, una región cerebral vinculada a la motivación, la recompensa y la recaída tanto en animales como en humanos. Los hallazgos ofrecen una posible explicación neurobiológica a observaciones previas de que medicamentos similares pueden reducir el consumo y el ansia de alcohol.

En el tabique lateral, también se identificaron cambios en las proteínas relacionadas con las histonas que influyen en la activación o desactivación de los genes. Las alteraciones en estas proteínas se han asociado previamente con el consumo de sustancias y la adicción. Sin embargo, el estudio no demuestra que estos cambios, por sí solos, provoquen la reducción del consumo de alcohol. Más bien, los resultados sugieren que podrían formar parte de los mecanismos biológicos afectados por la tirzepatida.

"Los hallazgos refuerzan la idea de que los fármacos dirigidos a estos sistemas neuronales podrían ser relevantes para una mayor investigación como posibles opciones de tratamiento", ha explicado la profesora de Farmacología en la Academia Sahlgrenska de la Universidad de Gotemburgo Elisabet Jerlhag Holm.