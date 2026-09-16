Tirzepatida mejora el control de la diabetes tipo 2, el peso y la calidad de vida frente a dulaglutida

Archivo - Mujer co diabetes y obesidad. - ISTOCK/DMPHOTO - Archivo

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un análisis de los resultados informados por los pacientes (PRO, por sus siglas en inglés) del ensayo SURPASS-SWITCH de Eli Lilly and Company (farmacéutica estadounidense) ha revelado que los adultos con diabetes tipo 2 que cambiaron de dulaglutida a tirzepatida no solo experimentaron mejoras más significativas en el nivel de azúcar en sangre y el peso, sino que también manifestaron sentirse mejor emocionalmente.

Estos hallazgos sugieren que los mayores efectos clínicos de los fármacos para la diabetes tipo 2 podrían estar asociados a una mayor calidad de vida (CdV) para los pacientes. El estudio se publica en 'Annals of Internal Medicine'.

MÁS BENEFICIOS PARA QUIENES CAMBIAN A TIRZEPATIDA

Los investigadores de Eli Lilly and Company se propusieron informar sobre los resultados informados por los pacientes (PRO, por sus siglas en inglés) del estudio SURPASS-SWITCH, que mide la calidad de vida relacionada con la salud y el peso, incluyendo una nueva medida del efecto emocional del tratamiento de la diabetes.

En este estudio aleatorizado de 40 semanas, adultos con diabetes tipo 2 que no lograban un buen control de la glucemia con dulaglutida fueron asignados a continuar aumentando su dosis de dulaglutida o a cambiar a tirzepatida.

Los investigadores utilizaron varias medidas de resultados informados por los pacientes para evaluar la autopercepción relacionada con el peso, la capacidad para realizar actividades diarias y las respuestas emocionales al tratamiento. Ambos grupos mejoraron, pero aquellos que cambiaron a tirzepatida informaron mayores beneficios en casi todas las medidas.

Estos pacientes se sintieron más positivos, con mayor control de su condición y menos temerosos o frustrados. Los hallazgos sugieren que la tirzepatida puede ofrecer beneficios más amplios que el control de la glucosa, ayudando a los pacientes a sentirse mejor física y emocionalmente en su vida diaria.