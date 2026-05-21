Tirzepatida: identifican a los pacientes con apnea del sueño y obesidad que más se benefician del fármaco

Archivo - Anciano con apnea - SOLSTOCK/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El medicamento tirzepatida, un agonista del receptor GLP-1, mejora la apnea del sueño en personas con apnea obstructiva del sueño (AOS) y obesidad, pero no todos los pacientes se benefician por igual, por lo que ahora, una nueva investigación de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston (Estados Unidos) podría permitir determinar qué pacientes tienen más probabilidades de obtener los mejores resultados del tratamiento.

Presentada en la Conferencia Internacional de la ATS de 2026 (Orlando, Estados Unidos), esta investigación concluye que los pacientes de este subtipo de "respuesta fuerte" experimentaron una mejoría en la apnea del sueño casi el doble que los demás. Estos hallazgos podrían ayudar a los médicos a ofrecer un tratamiento más personalizado y a que los pacientes tengan expectativas más claras sobre su salud del sueño. Es la primera vez que se identifica un subgrupo de pacientes con una respuesta fuerte a este tratamiento.

"Estamos entusiasmados con estos hallazgos porque ofrecen la oportunidad de poder compartir con los pacientes: 'Usted posee las características que lo ubican en un grupo de pacientes que responden notablemente a la terapia de pérdida de peso con tirzepatida'. O, por el contrario, 'Usted posee características que sugieren que aún podrían ser necesarios tratamientos adicionales'", comenta el primer autor, Scott Sands, profesor asociado de medicina en el Brigham and Women's Hospital de la Facultad de Medicina de Harvard en Boston.

Para este estudio, los investigadores realizaron un análisis secundario de los datos de un ensayo clínico anterior de tirzepatida en pacientes con apnea obstructiva del sueño y obesidad.

Identificaron un "endotipo de respuesta fuerte", un subgrupo de pacientes que obtuvieron resultados significativamente mejores que los demás. Estos pacientes eran más jóvenes, presentaban una obesidad menos grave y también tenían características específicas relacionadas con la causa subyacente de su apnea del sueño, como una mayor colapsabilidad de las vías respiratorias superiores, una mayor inestabilidad del control respiratorio (denominada "alta ganancia de bucle") y una tendencia a despertarse con mayor facilidad ante la obstrucción del flujo aéreo.

El doctor Sands comenta que el hallazgo de que una mayor ganancia de bucle predice la eficacia del tratamiento fue inicialmente sorprendente. Sin embargo, estudios posteriores revelaron que el tratamiento con tirzepatida ayuda a mejorar tanto la inestabilidad respiratoria como el colapso de las vías respiratorias superiores, lo que sugiere que este podría ser un objetivo adicional de la terapia.

Sands agrega que los hallazgos ayudan a llenar un vacío en la capacidad de los médicos para asesorar a los pacientes e identificar a aquellos que podrían beneficiarse más del tratamiento.

"Actualmente, los médicos solo pueden señalar las respuestas promedio al tratamiento, que muestran que, en promedio, los pacientes pueden esperar una reducción de aproximadamente la mitad en la gravedad de su apnea del sueño en comparación con lo que se observa con un placebo", expone el experto. "En última instancia, esperamos eliminar la incertidumbre en este proceso tanto para los pacientes como para sus médicos especialistas en sueño".

A continuación, los miembros del equipo esperan continuar su investigación con futuros estudios que examinen los resultados de la apnea obstructiva del sueño (AOS) en diferentes terapias farmacológicas y no farmacológicas para la pérdida de peso.