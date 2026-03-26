Tipsa realiza 4 millones de envíos del sector salud y farma hasta octubre de 2025, un 4% más que en 2024

Stand de Tipsa en Infarma Madrid 2026. - TIPSA

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tipsa realizó más de 4 millones de envíos del segmento salud y farma hasta octubre de 2025, lo que supone el 30,2% del total de los envíos gestionados por la compañía y un crecimiento del 4% respecto al mismo periodo de 2024,

Así lo ha señalado la empresa, que mostrará sus servicios específicos para laboratorios, distribuidores y farmacias en Infarma Madrid 2026, encuentro europeo de la oficina de farmacia que se celebra en Ifema hasta este jueves.

La compañía destaca su solución Tipsa healthcare, diseñada para el transporte urgente de productos farmacéuticos, sanitarios, de parafarmacia y otros sectores vinculados garantizando el control de la temperatura y el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Distribución (GDP).

El objetivo es ofrecer a compañías del sector salud un transporte ágil, seguro y trazable que asegure la integridad del medicamento y del producto sanitario desde el origen hasta el destino, ha asegurado.

"Infarma es el punto de encuentro ideal para escuchar de primera mano las necesidades de las farmacias y sus proveedores y seguir mejorando nuestras soluciones de transporte sanitario", ha afirmado el director comercial de Tipsa, José Nemesio Fernández.

Fernández ha señalado que durante los tres días de feria, el equipo comercial de Tipsa atenderá en el stand 7B50 del pabellón 7 a laboratorios, farmacias, empresas del sector nutrición, veterinaria y cosmética que quieran optimizar sus envíos y reforzar la calidad de su cadena logística.