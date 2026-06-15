Archivo - Teva abre convocatoria de sus 'XI Premios Humanizando la Sanidad' para reconocer acciones de mejora de vida del paciente - TEVA - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía biofarmacéutica Teva ha anunciado la apertura de la convocatoria de la XI edición de sus 'Premios Humanizando la Sanidad', con los que busca reconocer "el valor de distintos proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno".

Según ha indicado este laboratorio, estos galardones, a los que los interesados podrán inscribirse hasta el 18 de septiembre en su página web, son "referentes en el sector sanitario" y persiguen el objetivo de poner en valor este tipo de acciones. Las mismas ponen el foco, de este modo, en el paciente y sus cuidadores "a través de la creación de marcos que contribuyan a mejorar el día a día", ha afirmado.

"Un trato más cálido y próximo puede contribuir decisivamente en resultados más positivos para el paciente", ha apuntado Teva al respecto, tras lo que ha señalado que los premios "están dirigidos a instituciones públicas y privadas cuyos proyectos, actividades e iniciativas solidarias estén orientadas a crear ambientes seguros y acogedores, ofrezcan apoyo emocional y físico, reduzcan el impacto de la enfermedad y promuevan una atención más humana, favoreciendo así una mejor calidad de vida".

Además, ha declarado que "esta nueva edición no solo se centra exclusivamente en proyectos relacionados con la Salud Mental", como ya ocurrió el año pasado. Así, "amplía su alcance para reconocer iniciativas de cualquier ámbito de la salud que cumplan con los criterios establecidos", ha puesto de manifiesto.

"Mejorar la vida de los pacientes va más allá de los tratamientos", ha puesto de relieve la directora de Comunicación de esta entidad en España y Portugal, Clara Compairé, quien ha añadido que "la manera en que las personas viven y afrontan cada enfermedad, el apoyo que reciben y el entorno que las acompaña tienen un papel fundamental en su bienestar". Por ello, y "un año más", estos galardones pretenden "reconocer e impulsar aquellas iniciativas que, desde la cercanía, la empatía y el compromiso, permiten hacer más humano el recorrido de los pacientes y de las familias que los acompañan", ha sostenido.

LOS CINCO VENCEDORES RECIBIRÁN 5.000 EUROS CADA UNO

Para lograrlo, desde Teva han informado de que "entre todas las candidaturas presentadas, se seleccionarán 10 proyectos finalistas que se someterán a votación" por parte de sus empleados "para elegir a los cinco ganadores de la edición, los cuales recibirán una dotación de 5.000 euros cada uno". "Este incentivo económico pretende facilitar a las entidades premiadas la posibilidad de dar continuidad a sus proyectos y ampliar su labor de apoyo a los pacientes y sus familias", han explicado.

Tras incidir en que "no podrán ser solicitantes las sociedades mercantiles, hospitales, centros de investigación o entidades con ánimo de lucro", han explicado cómo registrar la inscripción, y es que "las entidades que quieran presentar su candidatura deben hacerlo a través de la página global de Teva, 'Grants Connect'". "Para ello, primero tienen que crear una cuenta en la plataforma", han subrayado.

"Una vez creada la cuenta, podrán completar el formulario de presentación de candidaturas", han continuado, para añadir que "para más información sobre cómo crear la cuenta en 'Grants Connect' y cómo enviar la candidatura, pueden consultar este documento explicativo".

GANADORES HACE UN AÑO

Por último, han recordado los cinco proyectos ganadores en la edición previa, entre los que se hallan 'Mi granito de arena', de la Asociación Española de Apoyo en Psicosis (AMAFE), que "permite que personas que han atravesado un problema grave de Salud Mental sean quienes impulsen y coordinen acciones solidarias"; y 'REESCRIBE-TE IV', de la Asociación de Víctimas de Abusos Sexuales en la Infancia (AVASIS), que "busca impulsar la inclusión social, la recuperación y la participación comunitaria de personas adultas con trastorno mental grave supervivientes de abuso sexual en la infancia".

Por su parte, 'Mi voz, mis decisiones', de la Federación Salud Mental Comunidad de Madrid (UMASAM), que "promueve que las personas con problemas de Salud Mental participen activamente en la planificación de su atención"; y 'Programa intergeneracional FITA. La mirada de quien ya lo ha vivido todo y la de quien aún lo tiene todo por vivir', de la Fundación Instituto de Trastornos Alimentarios (FITA), que "contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven en residencias y de jóvenes con trastornos de la conducta alimentaria mediante el fomento de las relaciones intergeneracionales", también fueron premiadas hace un año.

La última de las acciones reconocida fue el 'Programa de apoyo y descanso para familiares cuidadores de personas con problemas de Salud Mental', de ASCASAM-Salud Mental Cantabria, que "apoya a cuidadores de personas con problemas de Salud Mental que sufren estrés, ansiedad o sobrecarga, contribuyendo a mejorar su bienestar y calidad de vida", ha concluido Teva.