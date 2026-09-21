Una terapia de 'células madre con GPS' reduce un 94% las fracturas por osteoporosis

Una terapia de 'células madre con GPS' desarrollada en Murcia reduce un 94% las fracturas por osteoporosis - UMU

MURCIA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una única infusión intravenosa de células madre mesenquimales de la médula ósea modificadas para dirigirse hacia el tejido óseo se ha asociado con una reducción del 94% de las fracturas por fragilidad en mujeres con osteoporosis avanzada, según los resultados de un ensayo clínico de fase 1 desarrollado por investigadores españoles y estadounidenses y publicado en la revista científica 'Cell'.

La investigación es fruto de la colaboración entre el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia (HCUVA) y el Miami Veterans Affairs Medical Center de Estados Unidos, con participación de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) y del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB), además de grupos académicos de la Red de Terapias Avanzadas del Instituto de Salud Carlos III.

El ensayo incluyó a diez mujeres de entre 51 y 72 años con osteoporosis avanzada y al menos una fractura por fragilidad. Todas recibieron una única infusión de células madre obtenidas de su propia médula ósea, cultivadas y modificadas antes de ser administradas por vía intravenosa.

El objetivo principal del estudio era evaluar la seguridad de esta estrategia. Durante un seguimiento medio de seis años, ninguna de las pacientes presentó acontecimientos adversos graves relacionados con el tratamiento. Los investigadores observaron además una reducción de las fracturas, un aumento significativo del área de tejido óseo y de la densidad mineral ósea volumétrica, así como una mejora sostenida de los marcadores relacionados con la formación de hueso.

Antes de recibir la terapia, las participantes sufrían de media más de una fractura cada dos años, mientras que después del tratamiento la frecuencia se redujo hasta prácticamente cero. También se registraron mejoras en el dolor y la discapacidad en buena parte de las pacientes.

La estrategia emplea células madre mesenquimales modificadas mediante una técnica de ingeniería de azúcares denominada exofucosilación enzimática. Esta modificación añade temporalmente un azúcar a una proteína de la superficie celular y genera una estructura denominada HCELL, que facilita que las células se adhieran a los vasos sanguíneos de la médula ósea y puedan acceder al tejido óseo.

Los investigadores describen esta modificación como un "GPS transitorio" que permite dirigir las células hacia el hueso. La modificación no altera el material genético de las células y desaparece progresivamente después de cumplir su función.

El estudio supone un primer paso en esta línea de investigación, ya que hasta ahora los resultados de esta estrategia se habían observado principalmente en estudios in vitro y en animales. No obstante, los propios investigadores advierten de que los resultados no permiten determinar de forma concluyente la eficacia del tratamiento, debido al reducido número de participantes y a la ausencia de un grupo de control.

En este sentido, el equipo trabaja ya en el diseño de un nuevo ensayo clínico de mayor tamaño, previsto para 2027, que permitirá estudiar la terapia en un grupo más amplio de mujeres mayores de 50 años y, posteriormente, plantear estudios multicéntricos con varios cientos de participantes.

El desarrollo de la terapia celular y su administración a las pacientes se realizó en el grupo de investigación de Hematología y Terapia Celular de la Arrixaca, mientras que la fabricación del medicamento bajo normas GMP correspondió a la Plataforma Sala Blanca del IMIB. El reclutamiento, seguimiento y evaluación clínica estuvieron a cargo del Servicio de Reumatología del hospital.