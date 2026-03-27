TDAH en la infancia: un gran estudio da un giro al miedo a la medicación y la psicosis

Archivo - Madre estresada sentada en el sofá mientras sus hijos corren por la sala de estar. Hijo e hija hiperactivos. Hermanos activos persiguiéndose unos a otros en la casa. TDAH - PEOPLEIMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Durante años, muchos padres han afrontado un mismo dilema: tratar el TDAH de sus hijos con medicación o evitarla por miedo a que afecte a su salud mental en el futuro. La palabra “psicosis” ha pesado como una losa en esa decisión, alimentando dudas incluso entre profesionales.

¿PUEDE LA MEDICACIÓN “ROMPER” LA MENTE?

Un nuevo e importante estudio, dirigido por científicos del University College Dublin (Irlanda) y la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y financiado por la Fundación de Investigación St. John of God, ha descubierto que la medicación comúnmente recetada para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en la infancia puede reducir el riesgo a largo plazo de desarrollar trastornos psicóticos graves, incluida la esquizofrenia.

Centrándose en casi 4.000 jóvenes diagnosticados con TDAH, el nuevo estudio, publicado en 'JAMA Psychiatry', no encontró pruebas de que el tratamiento con metilfenidato, el medicamento para el TDAH más comúnmente recetado a los niños, aumentara la probabilidad de desarrollar un trastorno psicótico más adelante en la vida.

Se ha demostrado que el tratamiento con metilfenidato, el medicamento más comúnmente recetado para el TDAH en niños, antes de los 13 años, está asociado con un menor riesgo de psicosis en la edad adulta. En un momento en que los diagnósticos de TDAH aumentan rápidamente en todo el mundo, la preocupación de que los medicamentos estimulantes puedan incrementar el riesgo de psicosis ha generado inquietud entre padres, médicos y responsables políticos. Esta nueva evidencia cuestiona directamente esa idea.

"Sabemos que, al realizar un seguimiento a niños con TDAH hasta la edad adulta, una minoría pequeña pero significativa desarrolla trastornos psicóticos como la esquizofrenia", apunta el profesor Ian Kelleher, catedrático de Psiquiatría Infantil y Adolescente de la Universidad de Edimburgo e investigador principal del estudio.

Una cuestión fundamental ha sido si la medicación para el TDAH causa ese riesgo, o si se trata de un caso en el que la correlación no implica causalidad. "Nuestros hallazgos sugieren que la medicación en sí misma no es la causante de ese riesgo", afirma.

QUÉ HA DESCUBIERTO EL MAYOR ESTUDIO SOBRE TDAH Y PSICOSIS HASTA AHORA

Los investigadores no encontraron evidencia de que el tratamiento con metilfenidato aumentara la probabilidad de desarrollar un trastorno psicótico más adelante en la vida. Es probable que los resultados tranquilicen a las familias que sopesan las decisiones sobre el tratamiento y a los médicos preocupados por la seguridad a largo plazo.

El trabajo utilizó métodos estadísticos avanzados para examinar cómo las diferencias naturales en las prácticas de prescripción de medicamentos para el TDAH en los distintos distritos hospitalarios finlandeses influyeron en el riesgo posterior de desarrollar psicosis. Tras analizar datos de salud de casi 700.000 personas nacidas en Finlandia, la magnitud del estudio lo convierte en una de las investigaciones más completas realizadas hasta la fecha sobre las consecuencias a largo plazo para la salud mental asociadas al tratamiento del TDAH. "En general, estos resultados son tranquilizadores", reflexiona el profesor Kelleher.

"El hecho de que el tratamiento precoz se asociara con un menor riesgo a largo plazo de psicosis sugiere que estos medicamentos pueden hacer algo más que controlar los síntomas en la infancia; también pueden tener efectos protectores a largo plazo contra las enfermedades mentales graves, aunque esto requiere más investigación", agrega el experto.

Los autores destacan que el aparente efecto protector solo se observó en aquellos tratados durante la infancia. No se observó el mismo beneficio entre las personas diagnosticadas y tratadas durante la adolescencia o la edad adulta.

El doctor Colm Healy, investigador del University College Dublin y autor principal del estudio, asegura que los hallazgos resaltan la necesidad de realizar investigaciones específicas por grupos de edad, dado que los diagnósticos de TDAH en adultos siguen aumentando.

Existen importantes diferencias en el desarrollo cerebral entre el cerebro infantil y el adolescente o adulto. No podemos asumir que los efectos de los medicamentos estimulantes serán los mismos en las distintas etapas de la vida. Dado el rápido aumento del tratamiento del TDAH en adultos, comprender estas diferencias es ahora una prioridad urgente.

Los investigadores confirman que los hallazgos subrayan la importancia del diagnóstico precoz, la evaluación clínica cuidadosa y el tratamiento basado en la evidencia, y proporcionan un contrapunto oportuno a los temores que rodean a la medicación para el TDAH.