Takeda anuncia que oveporexton mejora la somnolencia diurna excesiva en pacientes con narcolepsia tipo 1

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Takeda ha anunciado que el fármaco 'TAK-861' (overprexton) permite mejorar "significativamente" la somnolencia diurna excesiva en los pacientes con narcolepsia tipo 1, y que se han registrado datos positivos en otros síntomas de esta enfermedad neurológica crónica y poco frecuente, que en la actualidad cuenta con terapias que solo abordan parcialmente algunos de estos signos.

Los dos estudios globales de fase 3, doble ciego y controlados con placebo, presentados durante el Congreso Mundial del Sueño 2025, han mostrado que los pacientes tratados con la dosis de dos miligramos dos veces al día han alcanzado una vigilia dentro del rango normal en la Prueba de Mantenimiento de la Vigilia, y cerca del 85 por ciento ha alcanzado puntuaciones de la Escala de Somnolencia de Epworth comparables a las de personas sanas.

En el caso de la cataplejía, una pérdida repentina del tono muscular por emociones intensas, oveporexton ha demostrado una reducción del 80 por ciento de la frecuencia semanal de estos episodios a lo largo de doce semanas, pasando a estar entre cuatro y cinco días semanales sin esta afección.

Del mismo modo, el 70 por ciento de los pacientes ha notificado un nivel de gravedad más bajo de la enfermedad, en comparación con placebo, mientras que un 97 por ciento ha experimentado mejoras en sus síntomas generales.

Todo ello ha logrado repercutir en la calidad de vida de los pacientes, sin observar efectos adversos graves relacionados con el tratamiento. Los más frecuentes han sido el insomnio y la urgencia o frecuencia urinaria, de intensidad leve a moderada.

"Estos resultados muestran el potencial de oveporexton para transformar el abordaje de la narcolepsia tipo 1. Nuestro objetivo es acelerar la llegada de oveporexton para ofrecer una alternativa terapéutica que responda a necesidades todavía no cubiertas de los pacientes y puedan mejorar su calidad de vida", ha explicado la directora médica de Takeda en España, Carmen Montoto.

El investigador principal del estudio de fase 3 FirstLight, el doctor Emmanuel Mignot, ha subrayado que esta investigación ha demostrado que la pérdida de orexina es la causa de la narcolepsia tipo 1, y que estos "innovadores esfuerzos" acerca "de manera decisiva" a contar con una terapia que aborda la causa subyacente de la enfermedad.

Tanto el estudio FirstLight ('TAK-861-3001') como el RadiantLight ('TAK-861-3002') han alcanzado todos sus objetivos primarios y secundarios, en comparación con placebo, en todas las dosis (1 miligramo dos veces al día, y dos miligramos dos veces al día).