Sweanty diseña una tecnología que ofrece recomendaciones ante el calor a partir de la respuesta individual

Archivo - Mujer bebiendo agua mientras hace deporte. - LJUBAPHOTO/ISTOCK - Archivo

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 'start-up' tecnológica Sweanty, 'spin-off' del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), ha diseñado una herramienta basada en el parche de análisis del sudor 'SweaTracker', que mide de forma no invasiva la respuesta fisiológica individual ante el calor y el esfuerzo, para generar protocolos de hidratación personalizados a partir de los datos recogidos.

Esta solución está orientada al uso en el ámbito laboral, con el objetivo de evaluar no solo las condiciones ambientales de exposición al calor, sino también las necesidades reales de cada trabajador, y ofrecer recomendaciones personalizadas. Según ha señalado la compañía, más de 20 empresas ya la han implementado para este verano.

Sweanty defiende que la prevención del estrés térmico debe evolucionar desde protocolos generales, como pausas, sombra, recomendaciones de beber agua o adaptación de horarios, hacia modelos más anticipativos, personalizados y medibles, en un contexto en el que el calor extremo se adelanta, se intensifica y afecta a más espacios de la vida cotidiana.

Según ha advertido, el reto es especialmente relevante para el entorno laboral, teniendo en cuenta que los accidentes en este ámbito aumentan un 17,4 por ciento durante las olas de calor, según datos del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST). Este organismo alerta sobre golpes de calor, insolación, agotamiento y fatiga derivados de las altas temperaturas, que también pueden reducir la destreza manual y afectar a la concentración, la memoria a corto plazo, la coordinación motriz o la percepción visual.

El estrés térmico no depende únicamente de la temperatura exterior y la humedad, sino que también influyen en él la intensidad de la actividad física, el uso de equipos de protección individual y las características fisiológicas de cada persona. Por eso, dos trabajadores expuestos al mismo entorno pueden tener niveles de riesgo y necesidades de hidratación muy diferentes

"Dos trabajadores en el mismo turno, con la misma temperatura ambiental y el mismo equipo de protección, pueden perder cantidades muy distintas de agua y sodio", ha apuntado el jefe de Crecimiento de Sweanty, Joan Molins. "Esa diferencia es clave. Si no la medimos y ofrecemos una solución, la prevención sigue siendo genérica. Y el calor ya no permite respuestas genéricas", ha añadido.

PREVENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA

La solución de Sweanty supone un "salto", al pasar de una prevención basada solo en el ambiente, como se ha hecho tradicionalmente midiendo la temperatura, la humedad, la radiación o los avisos meteorológicos, a una prevención centrada en la persona y sus necesidades.

Con todo, esta propuesta no sustituye las medidas preventivas esenciales (sombra, pausas, ventilación, adaptación de horarios, acceso a agua, formación, vigilancia de la salud o revisión de equipos de protección), sino que las complementa con datos objetivos sobre la respuesta individual al calor y planes individualizados.

"Proteger a las personas frente al calor exige combinar cultura preventiva, organización del trabajo, soluciones individualizadas, formación y datos", ha destacado Molins, quien ha puesto en valor la utilidad de la tecnología para hacer que la prevención sea "más precisa, más trazable" y tenga "mayor impacto real en la salud del trabajador".