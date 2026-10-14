STYLPRO amplía su gama de cuidado capilar con una diadema de luz roja para uso doméstico

La ciencia detrás de la terapia LED, - STYLPRO

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coincidiendo con el aumento de la preocupación por la caída del pelo en otoño, la firma británica STYLPRO amplía su gama de dispositivos de cuidado capilar con el lanzamiento de 'Red Light LED Headband', una diadema de luz roja destinada al cuero cabelludo y a reducir la caída del cabello, un problema que forma parte del ciclo natural de renovación capilar en esta época del año y que puede suponer la pérdida habitual en torno a los 50-100 cabellos diarios.

"Existe una variación estacional en el ciclo del cabello", explica Victoria Jane Hiscock, educadora clínica de STYLPRO y especialista en fotobiomodulación, quien advierte de que siempre, antes de asumir un problema de alopecia, conviene hablar de renovación capilar.

Es lo que se conocer como "efluvio estacional", es decir "un aumento temporal y difuso de la caída del cabello asociado a determinados momentos del año, especialmente al otoño", y se produce cuando una mayor proporción de folículos entra de forma sincronizada en la fase telógena -la etapa de reposo del ciclo capilar-, tras la cual el pelo se desprende para dar paso a uno nuevo.

"A diferencia de una alopecia, este recambio suele ser transitorio y no implica necesariamente una pérdida definitiva del folículo ni de densidad capilar. Puede resultar llamativo -más pelo al lavarlo, cepillarlo o sobre la almohada-, pero lo habitual es que se normalice progresivamente", aclara Victoria. Este proceso suele ser transitorio y no implica necesariamente una pérdida definitiva de densidad.

Por otro lado, después del verano también puede producirse una mayor rotura de la fibra capilar por la exposición al sol, la sal, el cloro y el calor. "La rotura sucede en el tallo; la caída implica el desprendimiento desde el folículo", apunta Hiscock, quien recuerda que ambos fenómenos requieren cuidados diferentes.

Además de la estacionalidad, otros factores pueden desencadenar una caída difusa, como el estrés intenso, determinadas enfermedades, una intervención quirúrgica, el posparto, una pérdida importante de peso o una alimentación insuficiente. En estos casos, la caída puede hacerse visible semanas o meses después del factor desencadenante.

La especialista recomienda consultar con un dermatólogo cuando la pérdida sea brusca, intensa, localizada o persistente, aparezcan zonas con menor densidad o se acompañe de dolor, lesiones, picor o descamación.

Entre las medidas generales de cuidado figuran mantener una alimentación variada con un aporte adecuado de proteínas y micronutrientes, evitar dietas muy restrictivas, controlar el estrés y limitar el uso excesivo de calor y los peinados que ejerzan tracción continuada sobre la raíz. Asimismo, desaconseja recurrir a suplementos sin identificar previamente una posible causa de la caída.

FOTOBIOMODULACIÓN Y CUIDADO DEL CUERO CABELLUDO

No obstante, recomienda la incorporación de tecnologías como la luz LED para el cuidado capilar doméstico, aunque aclara que la eficacia de estos dispositivos depende de factores técnicos como la longitud de onda, la irradiancia, la dosis energética, el tiempo de exposición y la distribución de la luz.

La fotobiomodulación emplea determinadas longitudes de onda para provocar respuestas biológicas en los tejidos. La evidencia científica disponible sobre su aplicación capilar resulta de interés, especialmente en el estudio de la alopecia androgenética, aunque los resultados dependen de la tecnología y los protocolos utilizados.

"Más LED, más colores o más potencia no significan necesariamente mejores resultados. En fotobiomodulación importa el equilibrio entre longitud de onda, irradiancia, dosis, tiempo de exposición y distribución de la luz", afirma Hiscock.

La especialista advierte de que los resultados de los estudios sobre fotobiomodulación no permiten asegurar que cualquier aparato cosmético doméstico prevenga el efluvio estacional. Estos dispositivos deben entenderse como complementos de la rutina de cuidado, no como sustitutos de una valoración médica cuando existe una caída que requiere diagnóstico.

UNA DIADEMA DE 122 LED Y SESIONES DE DIEZ MINUTOS

En este sentido, destaca la 'Red Light LED Headband' de ASTYLPRO diseñada para dirigir la luz hacia la línea de nacimiento del cabello y el cuero cabelludo. Incorpora 122 LED que emiten a longitudes de onda de 633 y 655 nanómetros, distribuidos de forma uniforme según las especificaciones de la compañía.

El dispositivo cuenta con una estructura flexible y ajustable mediante dos correas, es inalámbrico y se recarga a través de USB-C. Su funcionamiento contempla sesiones automáticas de diez minutos, al término de las cuales emite un aviso sonoro y se apaga.

La empresa recomienda utilizarla sobre el cuero cabelludo limpio y seco y destaca su formato manos libres como una característica destinada a facilitar la incorporación del dispositivo a la rutina diaria.

La diadema se suma a otros dos dispositivos de la marca orientados al cuidado del cabello mediante luz roja: el cepillo 'Root Renew Red Light Hairbrush', combina luz LED roja de 655 nanómetros con vibración de masaje y cerdas flexibles de silicona, y la máscara LED 'Wavelength Pro 5-in-1', que incorpora 548 LED y cuatro longitudes de onda: azul de 415 nanómetros, roja de 633, roja profunda de 655 e infrarrojo cercano de 830 nanómetros.