Stéphan Bergonzi, nuevo director general de Pierre Fabre España - PIERRE FABRE

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La compañía farmacéutica Pierre Fabre ha anunciado el nombramiento de Stéphan Bergonzi como su nuevo director general en España, cargo en el que ha sustituido a Nicolas Zombré, quien ha pasado a asumir nuevas responsabilidades dentro de este Grupo en Estados Unidos.

"España es un mercado estratégico para Pierre Fabre y una pieza clave en el desarrollo de nuestras actividades", ha indicado Bergonzi, quien ha asegurado afrontar esta tarea "con entusiasmo y con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento sostenible de la compañía". Para ello, ha subrayado que contará "siempre" con el apoyo del equipo humano a disposición y se impulsará "la estrecha colaboración con los profesionales sanitarios y los pacientes".

Además, el nuevo responsable ha puesto de relieve su "compromiso" para "seguir fomentando la innovación y mantener la razón de ser de la compañía". "Cada vez que cuidamos de una sola persona hacemos que el mundo sea mejor", ha expuesto al respecto este profesional, que cuenta, según este laboratorio, con "más de 25 años de experiencia en los sectores farmacéutico y dermocosmético".

TRAYECTORIA INTERNACIONAL EN LA COMPAÑÍA

Bergonzi ha desarrollado una amplia trayectoria internacional dentro de Pierre Fabre, ocupando otros puestos de liderazgo y responsabilidad en Europa, Norteamérica, Latinoamérica y Asia-Pacífico. Hasta ahora ocupaba el cargo de director general para Asia-Pacífico, donde lideraba el desarrollo de las actividades de Pharma y Dermocosmética en la región.

Bergonzi, que es Doctor en Farmacia, previamente, fue director general de Pierre Fabre Pharma & Dermo-Cosmetics en México. A lo largo de su carrera en la compañía, también ha desempeñado funciones como director general en Bulgaria, director de Ventas, Distribución y Grandes Cuentas en Francia y director de Marketing de Pierre Fabre Canadá.

Por último, ha puesto de manifiesto que "su amplia experiencia internacional, su profundo conocimiento de la compañía y su capacidad para liderar equipos estratégicos serán claves para continuar impulsando el crecimiento de la compañía en España y reforzando su posición en el mercado farmacéutico y dermocosmético".