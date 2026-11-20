Archivo - Imagen de recurso de una mamografía. - PIXELFIT/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo académico de investigación clínica en cáncer Solti ha presentado en el congreso europeo ESMO AI & Digital Oncology 2026 el estudio de 'TOP-REAL', un ensayo académico internacional de fase II que evalúa un modelo de monitorización proactiva en pacientes con cáncer de mama HER2 positivo avanzado o metastásico que reciben como tratamiento de primera línea trastuzumab deruxtecán (T-DXd) más pertuzumab.

El estudio incorpora herramientas digitales para ampliar la monitorización de los pacientes más allá de las visitas hospitalarias y analizar si la identificación de síntomas y cambios fisiológicos puede favorecer una valoración más temprana y un manejo más oportuno de las toxicidades antes de que empeoren y comprometan la continuidad del tratamiento.

"Queremos que las pacientes no solo se beneficien de los avances que permiten controlar mejor su enfermedad, sino que también vivan mejor durante el tratamiento. En última instancia, TOP-REAL nació con una doble ambición: mejorar los resultados clínicos y situar la calidad de vida de las pacientes en el centro de la atención", ha explicado Cristina Saura, investigadora principal de TOP-REAL, miembro de la Junta Directiva de Solti, jefa de la Unidad de Cáncer de Mama del Hospital Universitario Vall d'Hebron y jefa del Grupo de Cáncer de Mama del VHIO.

Liderado por Solti desde España, 'TOP-REAL' prevé incluir aproximadamente 300 pacientes y ya está activo en los tres países participantes: España, Francia y Alemania. Actualmente ya se han incorporado pacientes al estudio en los dos primeros países y el reclutamiento está abierto en Alemania. El estudio se desarrolla en colaboración con los grupos académicos Unicancer y WSG en Francia y Alemania, respectivamente.

VISIBILIZAR LO QUE OCURRE ENTRE VISITAS

Según informa SOLTI, la creciente eficacia de los tratamientos para el cáncer de mama HER2 positivo ha hecho que el manejo de las toxicidades sea una parte cada vez más importante del beneficio terapéutico. Los efectos secundarios pueden afectar a la calidad de vida y, en determinadas circunstancias, requerir modificaciones de dosis, interrupciones o incluso la suspensión del tratamiento.

"Precisamente porque los tratamientos son cada vez más eficaces y permiten que las pacientes vivan más tiempo, debemos prestar una atención creciente a cómo viven durante ese tiempo", ha añadido Saura.

Entre las toxicidades que 'TOP-REAL' analizará se encuentra la enfermedad pulmonar intersticial o neumonitis asociada a T-DXd. El estudio incorpora mediciones diarias de saturación de oxígeno mediante pulsioximetría y pruebas periódicas de esfuerzo para explorar si determinados cambios pueden favorecer una valoración médica más temprana. Este enfoque tiene carácter exploratorio.

Además, se presta especial atención a la fatiga relacionada con el cáncer. A determinadas pacientes se les podrán ofrecer intervenciones de soporte asistencial digitales, incluidos programas estructurados de ejercicio físico y terapia cognitivo-conductual (TCC), para ayudar a controlar la fatiga y fomentar el autocuidado.

UNA POBLACIÓN MÁS CERCANA A LA PRÁCTICA CLÍNICA HABITUAL

Asimismo, 'TOP-REAL' incluirá perfiles infrarrepresentados en los ensayos pivotales, como determinados pacientes con metástasis cerebrales activas o estado funcional ECOG 2, con el objetivo de generar evidencia en una población más próxima a la práctica clínica habitual.

Santiago Escrivà, investigador principal de 'TOP-REAL', oncólogo médico del Hospital Universitario Vall d'Hebron e investigador del Grupo de Cáncer de Mama del VHIO, explica el conocimiento adicional que el estudio puede generar respecto a los ensayos que ya han demostrado la eficacia de T-DXd más pertuzumab.

"El ensayo 'TOP-REAL' está contribuyendo a la aplicación de trastuzumab deruxtecán y pertuzumab en un entorno de práctica clínica real, un tratamiento con una eficacia sin precedentes. Nos permite entender mejor cómo podemos hacerlo llegar a una gama más amplia de perfiles de pacientes y optimizar el manejo de las posibles toxicidades apoyándonos en herramientas digitales para mantener y mejorar la calidad de vida", ha detallado Escrivà.

El oncólogo también ha subrayado que el ensayo ayuda a comprender mejor las preferencias de uso del tratamiento tanto por parte de las pacientes como de los investigadores. "El estudio de biomarcadores aportará información adicional sobre cómo predecir mejor el beneficio del tratamiento y las posibles toxicidades asociadas para nuestras pacientes", ha añadido.

'TOP-REAL' analizará el beneficio y la continuidad del tratamiento mediante el tiempo hasta el primer tratamiento anticancerígeno posterior y analizará la calidad de vida relacionada con la salud, incluida la evolución de la función física mediante el EORTC QLQ-C30, un cuestionario utilizado en oncología para evaluar diferentes dimensiones de la calidad de vida de los pacientes.