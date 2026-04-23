Una sola pastilla con tres fármacos para la tensión reduce un 39% el riesgo de sufrir otro ictus hemorrágico

Archivo - Hombre tomando una pastilla, píldora, fármaco. - PROSTOCK-STUDIO/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tratamiento con GMRx2, una combinación en una sola píldora de tres medicamentos para la presión arterial de baja dosis, redujo significativamente el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular en pacientes con hemorragia intracerebral e hipertensión arterial en un trabajo dirigido por un equipo internacional del Instituto George para la Salud Global.

En concreto, los resultados del ensayo clínico aleatorizado TRIDENT, se publican en 'The New England Journal of Medicine'.

El profesor Craig Anderson, investigador principal y miembro titular del Instituto George, afirma: "Reducir la presión arterial es el único método comprobado para prevenir otro accidente cerebrovascular; sin embargo, lograr un buen control de la presión arterial es un verdadero desafío. Un problema importante es que la cantidad y las dosis de los medicamentos antihipertensivos no se aumentan cuando es necesario, y tanto médicos como pacientes tienen dificultades con regímenes de pastillas complejos".

"Nuestro estudio demostró que GMRx2, una píldora de triple combinación que se toma una vez al día, redujo el riesgo de sufrir otro accidente cerebrovascular en un 39 %. Estos hallazgos podrían traducirse en importantes beneficios terapéuticos para los millones de personas afectadas por hemorragia intracerebral en todo el mundo que se enfrentan a un alto riesgo de sufrir otro".

El estudio internacional incluyó a 1.670 pacientes que habían sufrido una hemorragia intracerebral (un tipo de accidente cerebrovascular caracterizado por sangrado en el cerebro) y presentaban una presión arterial sistólica (PAS) de 130-160 mmHg. Recibieron GMRx2, una combinación en una sola píldora que contenía telmisartán 20 mg, amlodipino 2,5 mg e indapamida 1,25 mg, o un placebo, junto con la atención estándar.

PIDEN APROBAR GMRX2 PARA PROTEGER A MILLONES DE SUPERVIVIENTES DE HEMORRAGIA

Durante un seguimiento promedio de 3 años, el ictus se produjo en el 4,6% de los pacientes que recibieron GMRx2, frente al 7,4% en el grupo placebo. Esto se tradujo en un riesgo un 39% menor de sufrir un ictus recurrente. En general, los resultados mostraron que se previno un ictus por cada 35 pacientes tratados con GMRx2.

El grupo GMRx2 logró un mejor control de la presión arterial, con niveles medios de PAS 9 mmHg más bajos que el grupo placebo. Los pacientes tratados con GMRx2 también experimentaron tasas reducidas de eventos cardiovasculares mayores (ictus no mortal, infarto de miocardio no mortal y muerte cardiovascular) en un 33% en comparación con el placebo. Los eventos adversos graves fueron comparables entre los grupos de tratamiento y placebo, afectando al 23,8% y al 26,8% de los pacientes, respectivamente. Las preocupaciones por fatiga, mareos y caídas fueron poco frecuentes y ocurrieron de manera similar entre los grupos GMRx2 y placebo.

Casi 17 millones de personas en todo el mundo han sufrido una hemorragia intracerebral, y se registran más de 3 millones de casos nuevos cada año. Entre los pacientes que sobreviven a este tipo de accidente cerebrovascular, aproximadamente una cuarta parte fallecerá posteriormente por un accidente cerebrovascular recurrente o una enfermedad cardiovascular. Esta afección afecta de manera desproporcionada a las personas en países de ingresos bajos y medianos (PIBM), donde a menudo existe un peor control de la hipertensión arterial. La hemorragia intracerebral es uno de los tipos de accidentes cerebrovasculares más peligrosos, y su incidencia es casi el doble en los PIBM que en los países de altos ingresos.

El profesor Jeyaraj Pandian, presidente de la Organización Mundial del Ictus, declara: "TRIDENT supone un gran avance al demostrar los enormes beneficios de un control eficaz de la presión arterial tras una hemorragia intracerebral, y una estrategia sencilla y eficaz para lograrlo, relevante para pacientes de todo el mundo".

El profesor Anderson añade: "Los resultados de este estudio tienen el potencial de marcar un cambio real en la forma en que controlamos la presión arterial después de un accidente cerebrovascular. Esta triple combinación en una sola pastilla ayudó a los pacientes a alcanzar los niveles de presión arterial deseados".

"Esperamos que GMRx2 sea aprobado para esta indicación por las autoridades reguladoras de todo el mundo y, de ser así, que se utilice ampliamente como un enfoque eficaz con el potencial de mejorar el pronóstico de los pacientes afectados por hemorragia intracerebral y también por accidente cerebrovascular isquémico en todo el mundo".