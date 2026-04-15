Sobi impulsa 'Historias Inspiradoras' para visibilizar la hemofilia A con testimonios reales

Archivo - Coágulo de sangre. - DR_MICROBE/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Sobi ha puesto en marcha la iniciativa 'Historias Inspiradoras: vivir más allá de la hemofilia' para acercar a la población la realidad de convivir con hemofilia A con la ayuda de testimonios de pacientes, que pueden contribuir a la vez a que otros afectados y familiares sigan avanzando en su día a día.

"Creemos firmemente que dar visibilidad a experiencias reales ayuda a reducir barreras, a fomentar la conversación y a acompañar mejor a quienes conviven con esta enfermedad. Con cada episodio, queremos recordar que cada historia es única y conocerla también es una forma de avanzar", ha destacado la directora de Acceso y Relaciones Institucionales de Sobi, Beatriz Perales.

La hemofilia es una enfermedad poco frecuente, que en España afecta a unas 3.000 personas. Hay dos tipos, A y B, siendo el primero más común, y están causados por la falta del factor de coagulación VIII (FVIII) y IX (FIX), respectivamente, que impide que la sangre coagule correctamente y, por ello, se producen sangrados prolongados y hemorragias internas espontáneas.

Todas las historias están disponibles en la plataforma de Sobi sobre la hemofilia 'Liberate Life'. El primer episodio está protagonizado por Sebastià, profesor de inglés y director de su propia academia, que convive con la hemofilia A desde la infancia y repasa cómo ha afrontado cada etapa de su vida.

Según explica, recuerda que en la infancia sufría "muchísimo" dolor y pasaba "muchas noches" sin dormir, además de que tuvo una época en la que "apenas podía andar". En contraste, ha señalado que, en la actualidad, es cuando "mejor" se encuentra y ha puesto en valor el papel del apoyo emocional y comunitario que ha recibido.

El proyecto también aborda cómo afrontan la hemofilia los familiares, como Rafa, padre de un niño de 11 años con hemofilia A grave, que recuerda el impacto del diagnóstico de su hijo con tan solo unos días de vida, así como los beneficios de acudir a una asociación de pacientes y ver que hay otras personas en la misma situación.

Por su parte, Miguel Ángel, médico de 65 años, comparte aprendizajes que pueden ayudar a otras personas que conviven con hemofilia, como la importancia de mantener una vida lo más activa posible dentro de las recomendaciones médicas. Según afirma, se encuentra "bien" y el ejercicio físico le sirve para despejar la mente.