Sobi anuncia la disponibilidad en España del "tratamiento dirigido" 'Aspaveli' en C3G y la IC-MPGN primaria - SOBI

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La directora médica de la compañía biofarmacéutica Sobi Iberia, la doctora Reyes Calzada, ha anunciado la disponibilidad en España del "tratamiento dirigido" 'Aspaveli' en glomerulopatía C3 (C3G, por sus siglas en inglés) y glomerulonefritis membranoproliferativa por inmunocomplejos (IC-MPGN, también por sus siglas en inglés) primaria, enfermedades renales raras que afectan mayoritariamente a niños y adolescentes y que provocan que "la mitad de los pacientes" tenga que someterse a diálisis o trasplante de riñón.

En concreto, este medicamento, cuya molécula es pegcetacoplán, fue aprobado en la Unión Europea (UE) en febrero de este año, mientras que en el país es una opción de tratamiento desde este mes de mayo para adultos y adolescentes de entre 12 y 17 años con estas patologías, en combinación con un inhibidor del sistema renina-angiotensina (SRA), a menos que la terapia con un inhibidor del SRA no se tolere o esté contraindicada.

"Es un gran día para Sobi, de enhorabuena una vez más porque el anuncio vincula con el propósito de mejorar la vida de los pacientes con enfermedades raras", ha indicado, por su parte, su directora de Acceso y Relaciones Públicas, Beatriz Perales, quien ha concretado que "está financiado desde el 1 de mayo y disponible".

Ahondando en este tratamiento, el jefe del Servicio de Nefrología Infantil del Hospital Materno Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, el doctor Álvaro Madrid Aris, ha explicado que está indicado "en el 50 por ciento de los pacientes" en los que la enfermedad es "agresiva", ya que con el tratamiento convencional se logra "estabilizar al otro 50 por ciento".

"Primero, tenemos que pasar por el tratamiento convencional, no es un tratamiento de primero línea", y es que ha insistido en que "se usa para el 50 por ciento en que progresa". Precisamente, sobre la terapia establecida hasta ahora, la jefa del Servicio de Nefrología del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid, la doctora Marian Goicoechea Diezhandino, ha indicado que está basado en "inmunosupresores", aunque "no había evidencia de que tuviera efectos muy beneficiosos".

HASTA AHORA, LA MITAD DE LOS PACIENTES TERMINA EN DIÁLISIS "EN CINCO O 10 AÑOS"

"El resultado es que el 50 por ciento de pacientes, que son gente muy joven, acaban en diálisis en cinco o 10 años", tras lo que la esperanza de vida es "corta", ha continuado esta última que, por ello, de igual modo que Madrid Aris, considera que 'Aspaveli' es "una gran esperanza". "Antes, no teníamos nada" para los pacientes graves, por lo que "ha llegado para ocupar un espacio, ha cubierto una gran necesidad que teníamos", ha sostenido este especialista, que ha celebrado que esta terapia se dirija "a la causa específica", algo que "es esencial".

En cuanto a estas enfermedades y la afectación que provocan, desde Sobi han manifestado que están mediadas por una desregularización en el sistema del complemento que afecta a los golmérulos, encargados de filtrar la sangre en los riñones, lo que puede causar "un deterioro progresivo de la función renal". Así, cada año de diagnostican "entre uno y tres casos de C3G" por cada millón de personas en el mundo, mientras que en IC-MPGN primaria, se desconoce la incidencia.

Ahondando en el diagnóstico, ambos nefrólogos han coincidido en que la biopsia de riñón es "fundamental". "Necesitamos un patólogo con experiencia que la diagnostique", ha sostenido Goicoechea Diezhandino, quien ha añadido que "cuánto más temprano se haga, mucho mejor". "El inicio son depósitos de estos C3 que, con su activación, se escinden en fragmentos y se depositan en el glomérulo", ha concretado.

GRAN PORCENTAJE DE RECIDIVA

"C3G es una entidad relativamente nueva, referida por primera vez en 2013", ha proseguido, para insistir en que "hasta ahora no había ningún tratamiento específico para ambas que incidiera en la clave" de las mismas. Por tanto, "que irrumpan en nuestra farmacopea" opciones como esta "es un hito muy importante", ha subrayado, tras lo que ha explicado, además, que es especialmente útil debido a que impacta en gente joven "con pronóstico malo", a quienes "no les iba a valer de nada trasplantarse" por el gran porcentaje de recidiva de estas enfermedades y producirse esta de forma "muy precoz" tras la intervención.

A su juicio, este es un tratamiento "de Medicina de precisión" que ha obtenido "efectos súper beneficiosos" en el estudio en Fase 3 'Valiant', como "una reducción de la proteinuria en un 70 por ciento", que es "un marcador de daño renal y de progresión" del mismo. Este medicamento "va a hacer que tratemos precozmente y que evitemos que el paciente entre en diálisis", ha celebrado.

"Es un gran avance porque vamos directos a cómo se produce la enfermedad", ha abundado Madrid Aris, quien ha añadido que se va a conseguir "no alterar todo el sistema inmune". Tras explicar que "las formas más graves se producen en la gente más joven", ha manifestado que esta terapia "es segura y eficaz", pero todavía es necesario conocer durante cuanto tiempo se debe mantener el tratamiento.

Por último, al tiempo que Calzada ha sostenido que "en el 89 por ciento de los trasplantados, la enfermedad recurre", Perales ha insistido en que debido a este beneficio y los anteriormente citados, este medicamento "va a mejorar la vida de las personas que conviven con ambas enfermedades".