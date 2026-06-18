Los sindicatos destacan "avances importantes" en la negociación del convenio de oficinas de farmacia con FEFE

Archivo - Imagen de archivo de una farmacia. - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que integran el banco social (CCOO, UGT, CIG y FEFANE) han destacado "avances de importancia" en la negociación del XXVI Convenio Colectivo Estatal de Oficinas de Farmacia tras la primera sesión de mediación celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) con la patronal FEFE.

En un comunicado conjunto, CCOO, UGT, CIG y FEFANE han señalado que, pese a no cerrarse ningún acuerdo, las negociaciones han permitido avanzar en cuestiones como los preavisos por cese y la determinación de la jornada anual máxima de trabajo. Sin embargo, constatan que sus posiciones se mantienen "sustancialmente alejadas" en lo relativo a los incrementos salariales para los años 2026, 2027 y 2028 de vigencia del convenio colectivo y sobre la regulación de los permisos y acumulación de jornada, entre otras cuestiones.

Todas las partes se han emplazado nuevamente a reunirse en el SIMA el próximo martes 30 de junio a las 11.30 horas con el objetivo de avanzar en la negociación de aquellas materias que aún les separan. "Esperamos después de esta próxima reunión en el SIMA poder informar sobre un avance relevante en la negociación", finalizan los sindicatos.