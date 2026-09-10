Archivo - Los sindicatos anuncian más concentraciones si FEFE no se sienta a negociar nuevamente el Convenio de Farmacia - OBSERVATORIO DEL MEDICAMENTO - Archivo

Los sindicatos anuncian nuevas concentraciones si FEFE no retoma la negociación del Convenio de Farmacia MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos encargados de negociar el nuevo Convenio de Farmacia con la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) reclaman a la patronal retomar la negociación; "si no muestra interés", advierten, a final de este mes de septiembre anunciarán nuevas concentraciones de los trabajadores de las oficinas de farmacia.

La Federación Española de Farmacéuticos No Empresarios (FEFANE), la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación Intersindical Galega (CIG) afirman que se encuentran "a la espera de la respuesta" de la patronal tras el "fracaso" en la última reunión del procedimiento de mediación ante el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA)".

De esta manera, han destacado que la mediación del SIMA no sirvió para alcanzar un acuerdo entre las partes "en materia de incremento salarial y en otras cuestiones como la acumulación del descanso semanal", no obstante los sindicatos manifiestan su interés a seguir negociando.

Por ello, han demandado a FEFE que valore "la posibilidad de buscar un acercamiento con respecto a las últimas propuestas que se hicieron el 30 de junio, en lo que debería ser una muestra inequívoca de un buen talante negociador". De lo contrario, "la parte social se verá obligada a volver a movilizar a las personas trabajadoras de las oficinas de Farmacia", han advertido.