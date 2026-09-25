Archivo - SIGRE destaca la contribución de los farmacéuticos al cuidado de la salud y del medio ambiente - ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de SIGRE, Miguel Vega, ha destacado el papel que juegan los farmacéuticos en el sistema sanitario al reconocer y poner en valor "no solo su contribución al cuidado de la salud de las personas, sino también a la protección del medio ambiente" desde sus diferentes ámbitos de actividad.

"SIGRE se suma a la felicitación a todos los profesionales farmacéuticos", ha expuesto con motivo de la conmemoración, este viernes, 25 de septiembre, del Día Mundial del Farmacéutico, sanitario que ha recordado que está presente en múltiples etapas relacionadas con el medicamento. Desde todas las áreas, aporta conocimiento y experiencia para mejorar la salud y la calidad de vida de la población.

Tras poner de relieve la intervención de los profesionales en todo el recorrido del fármaco, en las fases de investigación y desarrollo, producción y distribución, dispensación y utilización, farmacia hospitalaria, análisis clínicos, salud pública, Administración y docencia, ha ahondando en su compromiso con la protección del entorno.

Así, ha destacado la aplicación de criterios de ecodiseño a los envases, la optimización de los procesos productivos y logísticos, la promoción del buen uso de los medicamentos y la sensibilización sobre la correcta gestión de los residuos. Todo ello contribuye a reducir la huella ambiental asociada al medicamento y es una visión que responde al enfoque 'One Health' (Una Sola Salud), que reconoce la estrecha relación existente entre la salud de las personas y la del planeta .

COLABORACIÓN CON INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y FARMACIAS

En este contexto, y en coincidencia con la celebración este año del 25º aniversario de SIGRE "como la mayor alianza medioambiental del sector farmacéutico", ha afirmado que la colaboración entre la industria farmacéutica, la distribución y las farmacias ha permitido consolidar un modelo que actúa sobre las distintas etapas del ciclo de vida del medicamento para reducir su impacto ambiental.

Según ha señalado, la industria farmacéutica desempeña un papel fundamental mediante la incorporación de medidas de prevención y ecodiseño que permiten avanzar hacia envases cada vez más sostenibles, mientras que la distribución integra la recogida de los residuos depositados por los ciudadanos en los 'Puntos SIGRE' dentro de su propia operativa logística, contribuyendo así a garantizar su control y trazabilidad y a reducir el impacto ambiental asociado a su transporte.

"Las farmacias y sus profesionales completan esta cadena de colaboración poniendo a disposición de la ciudadanía los 'Puntos SIGRE' y desarrollando una importante labor de información y sensibilización para promover tanto el uso responsable de los medicamentos como la correcta gestión de sus residuos una vez finalizado el tratamiento", ha continuado Vega, quien ha añadido que todo ello permite abordar la sostenibilidad del fármaco desde una perspectiva integral.