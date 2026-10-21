SIGRE celebra 25 años de compromiso ambiental del sector farmacéutico y destaca su carácter pionero - SIGRE

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

SIGRE ha celebrado su 25º aniversario en un acto celebrado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), en el que su presidente y director general de Farmaindustria, Juan Yermo, ha destacado "el carácter pionero de la decisión adoptada" hace un cuarto de siglo por la industria farmacéutica "de asumir colectivamente su responsabilidad sobre el final de vida de los envases y residuos de medicamentos", por lo que el sector ha mostrado su compromiso ambiental.

Así, el segmento integró "desde el principio" a la distribución y a las farmacias y trabaja "en colaboración con las administraciones públicas" en un modelo colectivo que "constituye, desde sus orígenes, uno de los principales rasgos diferenciales de SIGRE", ha indicado, tras lo que ha señalado que las compañías farmacéuticas "llevan décadas entendiendo que su compromiso con la salud de las personas debe ir unido también al cuidado del medioambiente".

Yermo ha explicado que la entidad "es una de las expresiones más visibles y tangibles de esa responsabilidad: una iniciativa impulsada por la industria farmacéutica que, gracias a la inmediata colaboración de la distribución y las farmacias, ha permitido convertir ese compromiso en acciones concretas, medibles y mantenidas en el tiempo". "Después de 25 años, no basta con mantener nuestro nivel de ambición: tenemos que aumentarlo y seguir avanzando hacia una economía cada vez más circular, con más prevención, ecodiseño, innovación y responsabilidad compartida", ha señalado.

"La estrecha relación entre el buen uso del medicamento, la salud pública y la protección del medioambiente" ha sido destacada, por su parte, por el director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia, César Hernández, que ha inaugurado el evento desarrollado bajo el concepto 'Ampliando el círculo'. Además, ha puesto de relieve "la contribución de iniciativas como SIGRE al enfoque 'One Health', que reconoce la conexión entre la salud de las personas y la del planeta".

En una cita en la que se ha distinguido la labor del equipo de dirección actual y de sus predecesores, que han transformado el compromiso ambiental del sector farmacéutico en un sistema eficaz, cercano a la ciudadanía y en permanente evolución, se ha incidido en que los laboratorios han permitido impulsar y financiarlo y avanzar progresivamente desde la gestión de los residuos hacia una visión cada vez más preventiva y circular, en la que el ecodiseño de los envases farmacéuticos ocupa un papel creciente.

LABOR COMPARTIDA DE ÁREAS COMO EL AUTOCUIDADO

"SIGRE refleja el compromiso de las compañías de autocuidado con la salud de las personas y la protección del medioambiente, promoviendo la correcta gestión de los residuos de medicamentos y sus envases", ha indicado su consejero y director general de la Asociación para el Autocuidado de la Salud (anefp), Jaume Pey, quien ha añadido que "su labor contribuye a fomentar hábitos responsables entre los ciudadanos e impulsa el desarrollo y la comercialización de productos cada vez más sostenibles por parte de la industria del autocuidado".

Por su parte, la también consejera de la organización y secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha manifestado que el aniversario es "motivo de orgullo para toda la industria farmacéutica". "Lo que comenzó como una iniciativa pionera del sector se ha consolidado como un modelo de colaboración que ha permitido alcanzar importantes avances en la gestión de los residuos de medicamentos, la prevención y el ecodiseño de sus envases", ha sostenido, para destacar la capacidad "para seguir evolucionando y dar respuesta a las nuevas responsabilidades medioambientales del sector".

"La distribución farmacéutica de gama completa ha sido clave en SIGRE desde sus orígenes", ha explicado, en este caso, su vicepresidenta y presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Matilde Sánchez Reyes, tras lo que ha afirmado que la entidad que lidera ha contribuido "a impulsar una solución logística que permitió dar respuesta a las exigencias medioambientales sin necesidad de crear estructuras paralelas".

Tras ello, el también vicepresidente de la institución y presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF), Jesús Aguilar, ha subrayado que la iniciativa "ha convertido a España en un referente internacional en la gestión de los residuos de medicamentos, demostrando el valor de la colaboración entre la industria, la distribución y las farmacias". Los 25 años "representan una manera de entender la salud, la sostenibilidad y la responsabilidad compartida", lo que es un "éxito colectivo" en el que la red de farmacias comunitarias "ha desempeñado un papel esencial".

INSIGNIAS CONMEMORATIVAS

Junto a ello, en el evento se han entregado insignias conmemorativas al exsecretario general de AESEG y exconsejero de SIGRE, Ángel Luis Rodríguez de la Cuerda, y al director del Departamento Técnico de Farmaindustria y consejero de SIGRE, Emili Esteve, por su contribución desde la industria farmacéutica; al director general de FEDIFAR y consejero de SIGRE, Miguel Valdés, por el papel desempeñado desde la distribución farmacéutica; y a Aguilar, en reconocimiento al compromiso de la profesión farmacéutica con la salud y el medioambiente.

Seguidamente, han participado el exdirector general de Farmaindustria y expresidente de SIGRE, Humberto Arnés, y el exdirector general de SIGRE, Juan Carlos Mampaso, quienes han recordado los primeros pasos de la iniciativa que, en la actualidad, cuenta con la participación de 397 compañías farmacéuticas, 142 almacenes de distribución farmacéutica y más de 22.300 oficinas de Farmacia.

Con ello, y desde 2000, los laboratorios han aplicado más de 3.900 iniciativas de ecodiseño, mientras que el 'Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño 2024-2028' contempla otras 1.000 iniciativas para continuar reduciendo el impacto ambiental de los envases de medicamentos. Además, tres de cada cuatro hogares españoles reciclan los medicamentos, el 90 por ciento de los ciudadanos considera perjudicial desecharlos a través de la basura o el desagüe y el 99 por ciento dispone de al menos un 'Punto SIGRE' en su municipio.

También se han incorporado tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la robótica en la Planta de Clasificación de Residuos de Medicamentos, algo que permitió recuperar para su reciclado, en 2025, el 74,93 por ciento de los materiales de los envases depositados en los 'Puntos SIGRE'.

Por último, y una vez expuesto que desde enero del año pasado, se ha ampliado el ámbito de actuación a los envases comerciales e industriales de medicamentos, dando respuesta a las nuevas obligaciones derivadas de la normativa de envases y reforzando su contribución a la economía circular en el conjunto de la cadena farmacéutica, se ha celebrado una conversación entre la asociada sénior de Público y Sectores Regulados del estudio de abogados Gómez-Acebo & Pombo, Helena Villena, y el director general de SIGRE, Miguel Vega, quienes han abordado los retos a futuro.

Así, se han analizado la regulación ambiental cada vez más exigente, la creciente responsabilidad de los productores, la necesidad de seguir avanzando en prevención y ecodiseño, las posibilidades que ofrecen los datos y la tecnología y la necesidad de compatibilizar todos los avances con las particulares exigencias de seguridad, calidad y conservación propias del medicamento.