Siete de cada diez medicamentos genéricos consumidos en España se fabrican en el país

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) ha destacado que siete de cada diez medicamentos genéricos consumidos en España se fabrican en alguna de las más de 20 plantas del país.

Según AESEG, con estos datos, España se ha consolidado como uno de los países europeos con mayor capacidad de fabricación de medicamentos genéricos, lo que "refuerza la autonomía sanitaria, la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y la competitividad de este sector".

Este martes, la secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG), Elena Casaus, ha visitado las instalaciones de Towa International en Martorelles y Kern Pharma en Terrassa. Durante la visita se ha puesto de manifiesto el papel estratégico de la industria de genéricos en España. "De media, por cada medicamento genérico, la industria reinvierte alrededor del 15 por ciento de su precio en modernizar plantas, procesos e innovación", apunta la AESEG.

Además, la Asociación subraya que la industria genera más de 40.000 empleos directos e indirectos, con una alta presencia de mujeres y jóvenes. "A ello se suma una creciente proyección internacional, ya que una parte relevante de la facturación procede de exportaciones al mercado europeo", ha añadido.

"España es uno de los principales países europeos en fabricación de medicamentos genéricos. Visitar las plantas de las compañías asociadas a AESEG nos permite constatar de primera mano la calidad, innovación y compromiso de nuestra industria, que refuerza la autonomía sanitaria y garantiza el acceso de los pacientes a los tratamientos", ha señalado Casaus.

Estas visitas forman parte de la agenda institucional de AESEG, patronal que agrupa a 31 compañías de la industria de medicamentos genéricos en España. Además de Towa y Kern Pharma, la secretaria general de la asociación ha visitado recientemente otras plantas, entre ellas Laboratorios Normon, en Tres Cantos (Madrid). También ha visitado las instalaciones de Chemo, del Grupo Insud Pharma, en Azuqueca de Henares (Guadalajara).