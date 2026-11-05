Siemens Healthineers cambiará su nombre a Healthineers con una migración de marca que durará tres años - SIEMENS HEALTHINEERS

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía de tecnología sanitaria Siemens Healthineers ha anunciado que va a cambiar su nombre a Healthineers, proceso de migración de marca que comenzará en 2027 y que contará con un periodo de transición de tres años, en lo que supone "un nuevo capítulo con una identidad propia".

"Este es el siguiente paso lógico de un camino que iniciamos hace años y que ha demostrado ser enormemente exitoso", ha afirmado el presidente y CEO de Siemens AG, Roland Busch, quien ha añadido que "Siemens Healthineers ha crecido desde sus raíces en Siemens hasta convertirse, por derecho propio, en un líder mundial". "Es natural que esta evolución se refleje claramente en la forma en que la compañía se presenta al exterior", ha explicado.

De este modo, la compañía busca convertirse en una empresa líder en el ámbito de la salud, plenamente independiente, por lo que la decisión refuerza aún más el foco en la ejecución de su estrategia, que es escalar la inteligencia artificial (IA) industrial combinando el mundo real y el digital. De hecho, fortalece su perfil como empresa líder en el ámbito.

"Nuestra capacidad única para combinar el mundo real y el digital lo hace posible, acelerando el crecimiento rentable", ha indicado Busch al respecto, tras lo que el presidente y CEO de Siemens Healthineers AG, Bernd Montag, ha declarado que Siemens es el origen y "sigue siendo una parte importante y muy valiosa" del legado de la entidad. "Healthineers es lo que somos: ingenieros y pioneros en el ámbito de la salud", ha afirmado.

SE SEGUIRÁN IMPULSANDO AVANCES PIONEROS

A su juicio, "tras la desconsolidación de Siemens", se escribirán los próximos capítulos del camino bajo el nombre Healthineers y se seguirán "impulsando avances pioneros en la atención sanitaria". Los hallazgos estarán destinados a "todas las personas" y "en todo el mundo", y ello "de forma sostenible", ha explicado.

De este modo, la estrategia planteada es desconsolidar Siemens Healthineers en 2027 mediante una escisión, la cual se someterá a la aprobación de los accionistas de ambas compañías en sus Juntas Generales Anuales de febrero del año próximo. Además, el cambio de denominación social a Healthineers deberá ser aprobado en la Junta General Anual de Accionistas de Siemens Healthineers.

Con todo, está previsto que la transición de la marca comience tras la inscripción de la escisión en el Registro Mercantil alemán, lo que completará la escisión y la desconsolidación de Siemens. Por su parte, el periodo de transición de migración de marca pretende facilitar una transición fluida, incluida la reinscripción de las entidades jurídicas y los productos.