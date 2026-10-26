SGLT2: los fármacos para la enfermedad renal reducen la mortalidad en mayores, pero no están exentos de riesgo

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MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la facultad de Medicina de Hannover, en Alemania, revela los posibles beneficios y riesgos de los inhibidores del cotransportador de sodio-glucosa 2 (SGLT2) para adultos de 80 años o más con enfermedad renal crónica (ERC).

Los resultados se presentan en la Semana del Riñón de la ASN 2026, del 22 al 25 de octubre, en Denver, Estados Unidos. En su análisis de datos de historias clínicas electrónicas de 10.076 adultos de 80 años o más con enfermedad renal crónica, los investigadores hallaron que, durante un seguimiento de dos años, el inicio del tratamiento con inhibidores de SGLT2 se asoció con una reducción del 18% en la mortalidad por todas las causas y una reducción del 22% en los eventos adversos renales mayores.

No se observó un efecto significativo en los eventos cardiovasculares adversos mayores en general, pero los inhibidores de SGLT2 se asociaron con un mayor riesgo de eventos cardíacos específicos, como infartos e insuficiencia cardíaca aguda, así como lesión renal aguda.

"Históricamente, las personas de edad muy avanzada están infrarrepresentadas o sistemáticamente excluidas de los ensayos clínicos aleatorizados a gran escala debido a la multimorbilidad y la fragilidad. Al utilizar datos del mundo real, nuestra investigación aborda una importante laguna en la literatura médica actual", subraya el autor principal, Bernhard MW Schmidt, del Departamento de Nefrología e Hipertensión de la Facultad de Medicina de Hannover, en Alemania.

"Incluso los pacientes con ERC de mayor edad y más vulnerables pueden obtener beneficios sustanciales del tratamiento con inhibidores de SGLT2, pero estos medicamentos pueden no estar exentos de riesgos en este grupo demográfico. Estos pacientes requieren una evaluación individualizada y minuciosa de la relación riesgo-beneficio y un seguimiento clínico riguroso".