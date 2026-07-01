El SEVeM destaca su papel en la seguridad de los medicamentos en su décimo aniversario

Imagen de la jornada. - SEVEM

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVeM) ha celebrado este miércoles en Madrid una jornada con motivo de su décimo aniversario, en la que los participantes han destacado su papel como herramienta clave para garantizar la seguridad de los medicamentos y reforzar la confianza de los ciudadanos en el canal legal de dispensación.

Uno de los principales mensajes de la jornada ha sido el valor de la cooperación entre todos los agentes implicados. Así, han indicado que SEVeM se ha consolidado como un ejemplo de trabajo conjunto entre la industria farmacéutica, la distribución, las oficinas de farmacia, las administraciones sanitarias y la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

"El repositorio de verificación contiene información especialmente sensible para todos los agentes que participan en él. Por eso, desde el inicio, el sistema ha requerido un alto nivel de confianza y de colaboración entre todas las entidades que forman par te de SEVeM, y también con las autoridades sanitarias. Afortunadamente, en España hemos consolidado un modelo que se apoya en esa confianza", ha afirmado Matilde Sánchez Reyes, vicepresidenta deSEVeM y presidenta de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar).

Creado en el marco de la normativa europea frente a la falsificación de medicamentos, el SEVeM permite verificar la autenticidad de los fármacos a lo largo de toda la cadena, desde su fabricación hasta su dispensación, contribuyendo así a evitar la entrada de medicamentos falsificados en el canal legal.

Desde SEVeE subrayan que detrás de cada dispensación hay un proceso de verificación que permite asegurar que el medicamento es auténtico, sin añadir complejidad para el paciente ni interferir en la labor de los profesionales sanitarios. "Esta capacidad de integrar procesos complejos en la práctica diaria es uno de los principales logros del sistema ", ha declarado Juan Yermo, presidente de SEVeM y director general de Farmaindustria.

"El sistema se ha convertido en una estructura muchas veces invisible para el ciudadano, pero esencial. Porque cuando una persona acude a una farmacia o recibe un medicamento en un hospital, no suele preguntarse todo lo que ha tenido que ocurrir antes para que ese medicamento sea auténtico, seguro y trazable. No ve la tecnología, los procesos, las alertas, la coordinación entre agentes. Pero todo está ahí. Y precisamente porque funciona, pasa desapercibido ", ha añadido Yermo.

El SEVeM indica que España está actualmente por debajo de los niveles de alerta exigidos por la Unión Europea, que se sitúan en el 0,05 por ciento de las transacciones, lo que coloca al sistema español en una posición sólida dentro del entorno europeo. De hecho, España se sitúa mejor que otros países, como Francia o Alemania, lo que refleja un alto grado de madurez del sistema.

"Es uno de los mejores ejemplos de colaboración en el ámbito del medicamento en nuestro país. Hace diez años hablábamos de construir una infraestructura tecnológica a escala nacional, que conectara a todos los agentes y que funcionara en tiempo real en cada dispensación en un país que ya contaba con un modelo farmacéutico especialmente seguro y regulado", ha concretado Jesús Aguilar, vicepresidente de SEVeM y presidente del Consejo General de Farmacéuticos.

"Ahora, con la aprobación del RD 468/26, el identificador único nos va a permitir también avanzar hacia la supresión del cupón precinto y usar este identificador para generar un cupón digital que permita realizar el control y verificación de la factura de medicamentos dispensados con cargo al SNS, lo que nos permite avanzar hacia un sitema más moderno, más transparente y mejor preparado", ha añadido Aguilar.

MIRANDO AL FUTURO

Más allá del balance de estos diez años, la jornada ha servido también para abrir la reflexión sobre los próximos retos del sistema. Entre ellos, destacan el refuerzo de la cultura de seguridad del medicamento entre la ciudadanía, la mejora continua del funcionamiento del sistema y el análisis de las potenciales aportaciones que la digitalización puede generar en ámbitos como el uso de los medicamentos , la gestión de la cadena de suministro o la farmacovigilancia.

Como ha recordado, Elena Casaus Lara, vicepresidenta de SEVeM y secretaria general de la Asociación Española de Medicamentos Genéricos (AESEG) , "desde el primer día, la industria de medicamentos genéricos ha estado comprometida con el SEVeM, realizando importantes inversiones y contribuyendo a mejorar la operativa del sistema, especialmente en la reducción de falsas alertas".

Durante la jornada, también se ha subrayado la importancia de concienciar a la ciudadanía sobre los riesgos de adquirir medicamentos fuera de los canales autorizados, especialmente en un contexto de creciente digitalización y compra 'online'.